Toulouse : les artistes ukrainiens mis à l'honneur sur scène

Les salles de spectacle toulousaines passent à l'heure ukrainienne. Un concert est organisé ce jeudi 5 mai au Metronum. Oleg Skripka, star dans son pays, était notamment présente. Ils sont une trentaine d'artistes et débutent une tournée européenne afin de récolter des fonds pour aider les citoyens ukrainiens restés dans leur pays en guerre ainsi que les réfugiés.

Autre évènement, ce dimanche 8 mai avec une troupe de ballet ukrainienne : le Kiev City Ballet. Cette troupe a été hébergée en France par le théâtre du Châtelet à Paris dans un premier temps et a, elle aussi, entamé une tournée européenne.

Une troupe de jeunes pousses de la danse ukrainienne

La directrice du Kiev City Ballet, Katia Koslova, est reconnaissante auprès du monde de la culture à Toulouse, en France et en Europe pour leur aide durant cette guerre. "En ces temps difficiles pour nous, nous pouvons continuer notre art grâce à la solidarité. On se sent très chanceux d'avoir reçu autant de soutien. On croit que partager notre art et nos danses ramène de l'espoir et on veut apporter de l'espoir et de la lumière dans ce monde"

Au cours, du spectacle à la Halle aux grains, proposeront des extraits de ballets : Le Lac des cygnes, Don Quichotte, Paquita, Le Corsaire, ainsi que des pièces spécifiquement ukrainiennes.

Cette troupe est unique, c'est là que les grands danseurs ukrainiens font leurs classes. Le Kiev City Ballet c'est tout simplement les futurs grandes pointes de la danse ukrainienne souligne Kader Belarbi le directeur artistique du Ballet du Capitole : "C'est un ballet de juniors, c'est à dire que c'est un ballet d'apprentis qui présentent des œuvres tout à fait classiques, qui sont très, très entendues et très reconnues."

Le bénéfice de la soirée sera reversé à Médecins du Monde, qui intervient auprès des victimes de la guerre en Ukraine et des réfugiés.