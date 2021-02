Une expérimentation pour rouvrir les lieux culturels à Toulouse

Les élus du Sicoval, communauté d’agglomération du Sud-est toulousain, sont en discussion avec une entreprise pour simuler la circulation de l’air dans la salle du Bikini et au centre de congrès Diagora. Objectif : adapter les salles de concert pour à nouveau accueillir du public en toute sécurité.

Laurent Cherubin, maire de Labège et vice-président du Sicoval espère faire bouger les choses

Les élus du Sicoval, la communauté d’agglomération du Sud-est toulousain, montent au créneau pour rouvrir les lieux culturels. Ils ont l'impression que "si on ne propose rien, on va laisser le monde de la Culture sans perspective de réouverture". Le Conseil Régional et le Conseil départemental ont indiqué leur volonté de venir en appui de l'expérimentation qu'ils proposent. Cette initiative s'appuie sur une expérience menée pendant le confinement à la Philharmonie de Paris.

Une étude a été réalisée pour comprendre comment l'air circule dans la salle de spectacle parisienne. Aujourd'hui, les mesures sanitaires ne suffisent pas pour accueillir le public mais il est possible de s'adapter.

Une gestion particulière des flux d'air

C'est là qu'interviennent les élus du Sicoval et l'entreprise de modélisation 3D Dassault Systèmes. Cette dernière va modéliser le Bikini et l’amphithéâtre de Diagora pour étudier les systèmes d'aération.

Laurent Cherubin, vice-président du Sicoval, explique la démarche : "Les spécialistes vont jouer sur le système d'aération et le brassage de l'air. Par exemple, en étant masqué et assis dans un gradin équipé d'une bouche d'aération sous le siège, l'air s'écoule du haut vers le bas et n'a donc pas le temps de se diffuser vers vos voisins. Chaque salle doit obligatoirement réduire sa ventilation pour éviter le brassage de l'air".

Le Bikini et Diagora sélectionnés pour un test

Après Paris, c'est donc dans la salle du Bikini et l'amphithéâtre de Diagora que l'on va tester cette expérience. Elle sera validée ou non par un groupe d'experts médicaux locaux. Ces soirées tests pourraient avoir lieu à la fin du mois d'avril.

