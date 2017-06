Toulouse : les joutes nautiques de retour sur la Garonne en septembre

On connaît moins les joutes nautiques de Toulouse que celles de Sète ou Palavas, mais il y a bien une tradition dans la ville rose aussi. Et cette tradition sera remise au goût du jour le week-end des 9 et 10 septembre prochain.

Les joutes nautiques vont faire leur retour à Toulouse à la rentrée. Elles auront lieu sur la Garonne, au niveau du Port de la Daurade les 9 et 10 septembre prochain et offriront un spectacle proche de celui qu'on peut voir chaque été à Sète et dans plusieurs ports de l'Hérault, avec des barques, des lances et des concurrents qui tombent à l'eau.

C'est l'adjointe à la mairie de Toulouse chargée de la Garonne, Marie-Hélène Mayeux-Bouchard qui a souhaité relancer ces joutes, comme elle l'avait déjà fait en 1994. A l'époque, elle n'était pas élue, mais elle avait remis cette tradition au goût du jour avec son association Estrambord Garones (l'enthousiame garonnais en Occitan).

"Cette coutume avait été amenée par le petit-fils de Pierre- Paul Riquet autour de 1795. Il avait organisé une fête qu'il avait baptisé fête noble en faisant venir des jouteurs de Sète par le Canal du Midi "- Marie-Hélène Mayeux Bouchard

Au XVIIIe siècle, cette fête était réservée aux nobles et aux riches personnalités de la région. L'association Estrambord Garones a voulu, elle, lui donner un côté plus populaire et a réussi à attirer du monde pendant 10 ans, de 1994 à 2004. Les Toulousains venaient nombreux pour vivre les affrontements des jouteurs sur la Garonne, devant l'hôtel Dieu, comme ceux qu'on voit sur cette vidéo de 1996 conservée par Robert Delbos, l'homme qui faisait l'animation micro et la sonorisation de ces événements.

Robert Delbos garde un souvenir ému de ces joutes, du physique des concurrents, de l'ambiance et de la musique. Il a été marqué notamment par l'édition de 1998.

"En 1998, il y avait des télévisions du monde entier à Toulouse avec le Mondial de football et les médias japonnais avaient adoré l'événement. Ils avaient filmé pendant une heure en direct" - Robert Delbos

Ce passionné, comme tous ceux qui se sont investis dans ces joutes il y a 15-20 ans, est très heureux de les voir revenir, même si les détails restent à fixer. La mairie de Toulouse réfléchit encore aux autres animations à mettre en place autour de l'événement.

Pour Marie-Hélène Mayeux-Bouchard, c'est important de "recréer une vraie fête sur la Garonne". Il y a toujours eu, de tous temps, des moments forts autour du fleuve à Toulouse. L'élue a trouvé des documents qui racontent par exemple qu'au XVIIème siècle, on attachait un mouton sur les piles du Pont Neuf. Les Toulousains se jetaient à l'eau avec un objet flottant et se battaient pour être les premiers à le décrocher. Mais rassurez-vous, les joutes de 2017 n'auront rien à voir !