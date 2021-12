Toulouse : Long Ma, un cheval-dragon de 13 mètres de haut, bientôt accueilli à la Halle de la Machine

La compagne La Machine annonce la venue à Toulouse du Cheval-Dragon Long Ma à partir du 19 février. Il déambulera devant la Halle de La Machine les 16 et 17 avril, pendant le week-end de Pâques, avec d'autres géants au cours d'un grand spectacle gratuit.

La Halle de La Machine de Toulouse aura bientôt un nouveau pensionnaire : un cheval-dragon qui répond au nom de Long Ma et qui va faire un séjour de près de trois mois en Occitanie entre le 19 février et le 8 mai.

"Une très belle machine, très expressive"

Long Ma a été crée par la Compagnie La Machine en 2014 à dans le cadre du 50ème anniversaire de la reprise des relations entre Paris et Pékin. Il fait la plus grande partie de sa carrière en Chine, mais il a aussi déambulé à Nantes, à Calais ou à Ottawa au Canada.

A partir du 19 février, il sera donc visible à Toulouse. François Delaroziere, le directeur artistique de la Compagnie La Machine, a présenté ce nouveau géant : "Long Ma signifie 'cheval-dragon". C'est un personnage extrait de la mythologie chinoise. Il est de couleur jaune, la nuit la lumière de la lune se reflète sur lui. Il y a un corps de cheval, une tête de dragon, et des ailes. C'est une très belle machine, très expressive, _avec une force de mobilité assez puissante_. Long Ma peut se coucher, se lever, se cabrer, partir au galop, éternuer, cracher une flamme. Ses yeux, ses paupières et ses oreilles bougent. Quand il va déambuler sur la piste des géants avec le Minautaure et les araignées, ce sera vraiment un moment exceptionnel."

Long Ma a aussi déambulé dans les rues de Nantes © Maxppp - Franck Dubray

Long Ma sera exposé à la Hamme de la Machine entre le 19 février et le 8 mai. Il sera de sortie pendant le week-end de Pâques, les 16 et 17 avril, avec le Minotaure et les araignées. Les Toulousains sont conviés à ce grand spectacle gratuit prévu sur la piste des géants devant la Halle de la Machine.