Toulouse : Nicolas Joël, ancien directeur du Théâtre du Capitole est mort

Directeur du Théâtre du Capitole de 1990 à 2009 , Nicolas Joel est décédé ce Jeudi 18 mai à l’âge de 67 ans. Grand personnage de la scène lyrique, il avait pris les rennes de l’Opéra de Paris après son départ de Toulouse.

"Toute la maison s'associe à la douleur de ses proches", indique dans un tweet le Théâtre du Capitole

Nicolas Joel aura été un metteur en scène globe-trotteur, de Chicago à Buenos Aires et de San Francisco à Milan, Londres, New York et Madrid, avant de diriger pendant près de vingt ans le Théâtre du Capitole, puis l'Opéra national de Paris, où il a imprimé sa marque classique. Très tôt lancé dans une carrière brillante, assistant puis metteur en scène, il est vite devenu une personnalité reconnue dans toute l'Europe, aux Etats-Unis et jusqu'en Amérique latine et au Japon.

Recherché pour le classicisme de ses réalisations, Nicolas Joel a travaillé avec les plus grands chanteurs comme Luciano Pavarotti, Placido Domingo et Jessye Norman.

C'est à 20 ans qu'il avait commencé comme assistant à la mise en scène à l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Il a collaboré aussi avec les Chorégies d'Orange.

Nicolas Joel n'a "pas de problèmes" avec les stars -- il a mis en scène aussi bien Luciano Pavarotti que Roberto Alagna -- et le dit sans détours, fort d'un carnet d'adresses impressionnant: "Faut-il des vedettes dans une maison comme l'Opéra de Paris ? Ma réponse est oui".

Au Théâtre du Capitole, dont il a fait une maison respectée en Europe, Nicolas Joel a toujours porté un grand soin dans le choix de ses chanteurs, notamment francophones (Natalie Dessay, Sophie Koch, Anne-Catherine Gillet...). Il a reçu à deux reprises le Prix de la critique pour ses mises en scène, ainsi qu'une Victoire de la musique classique en 1996 pour "Dialogues des Carmélites" de Poulenc.

Victime à l'été 2008 d'un accident vasculaire cérébral, ce battant au front haut ne renonce pas pour autant à la mise en scène quand il prend les rênes de l'Opéra de Paris en 2009. Il avait cédé la place à Stéphane Lissner en 2014. Il avait fait savoir dès 2012 qu'il n'était pas candidat à sa propre succession en raison de la baisse des subventions à l'Opéra.