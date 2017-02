Toulouse : Prenez le contrôle d'un A320

Multitude d’écrans, boutons, manettes… L’intégralité d’un cockpit d’Airbus a été reconstitué pour offrir un réalisme maximum. AviaSim, c'est le nom de cette entreprise qui propose de prendre les commandes d'un A320.

Et si le temps d’une heure, vous deveniez pilote d’avion ? Si au départ, l'expérience était surtout réservée au pilote de ligne pour s'entrainer, depuis ces dernières années la technologie se démocratise. Prendre les commandes d'un A320, c'est ce que propose le centre de simulateur de vol, AviaSim, situé à Beauzelle (en face des usines Airbus et du futur musée Aeroscopia, ndlr). Il reproduit à l'identique le cockpit d'un avion.

Devenez le commandant de bord

Cette simulation est ouverte à tous. Pas besoin de connaissance dans le milieu de l’aviation. Après 20 minutes de briefing et de théorie devant les commandes d'un Airbus, reproduites à l'identique, place à la pratique. Ensuite, aux côtés d’un instructeur, vous prendrez les commandes du simulateur. Main droite sur les manettes des gaz et l’autre sur les commandes, vous prendrez votre envol chez AviaSim.

Multitude d’écrans, boutons, manettes… L’intégralité d’un cockpit d’Airbus a été reconstitué pour offrir un réalisme maximum. © Radio France - Stéphane Garcia

Premières sensations ? "Mon dieu, c’est quoi tous ces boutons ? Il y en a mille !". Pas de soucis, le co-pilote est là pour tout nous expliquer. En l’occurrence Jérôme, 24 ans, pilote professionnel. "Comme dans une auto-école on vous amène à conduire tout seul, là c'est pareil, on vous amène à piloter par vos propres moyens. On est là pour guider le pilote, pour le seconder, pour lui donner des informations pendant le vol, de l'envol jusqu'à l'atterrissage."

Jérôme, pilote : "Le cockpit est typique d'un A320, avec toutes ses commandes, tous ses boutons... et pour corser le vol on peut changer les conditions."

Vent, pluie, neige ou brouillard...

Ce qui attire les amateurs c'est le réalisme, poussé jusqu'au conditions de vol, météo comprise. "Avec le vent on risque d'avoir des trajectoires qui vont être légèrement différentes, ou si on a beaucoup de brouillard, il va falloir volé uniquement grâce aux instruments de bord. On peut même simuler des pannes pour apprendre comment gérer ces situations".

Une expérience qui a tout de même un coût : à partir de 99 euros pour une heure de vol.