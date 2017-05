Toulouse : Que va devenir le studio Condorcet?

En 52 ans d'existence ce studio d'enregistrement a vu passer le gratin de la variété française ou du jazz : Cabrel, Sardou, Nougaro, Buddy Guy ou plus pop : Gold, Images, Jean-Pierre Mader... Situé dans le quartier Matabiau il sera rasé d'ici 2019, pour renaître ailleurs? Son directeur l'espère.

Un bout de l'histoire musicale toulousaine au coeur du projet urbain Toulouse Euro Sud Ouest

Le studio d'enregistrement Condorcet est installé avenue de Lyon depuis 1986. Mais tout ce quartier, attenant à la gare Matabiau est appelé à disparaître dans le cadre de la réhabilitation du secteur. A la place des maisons vieillissantes, des immeubles design, et des bureaux d'affaires, c'est le projet TESO. Le Studio Condorcet doit donc déménager et le temps presse car la démolition est prévue pour 2019/2020. Pour le moment, le patron de ce lieu chargé d'histoire attend un rendez-vous avec la mairie pour parler de l'avenir. Olivier Cussac : "le challenge pour moi maintenant c'est d'arriver à reconstruire un lieu équivalent ou meilleur car je connais les forces et les faiblesses du studio actuel. Il y a deux pistes possibles. La mairie montre des signes d'intérêt pour relocaliser le studio dans Toulouse, dans un lieu qui n'est pas encore déterminé. La deuxième option c'est de trouver un local, malheureusement à l'extérieur de Toulouse du fait du prix de l'immobilier, un local assez grand et adapté". Condorcet pourrait-il disparaître? "Je ne peux pas l'envisager, coupe Olivier Cussac, c'est un outil de travail depuis 10 ans pour moi qui a changé ma façon d'enregistrer et de concevoir la musique. Je ne peux pas imaginer de revenir dans 10 m²". Le patron des studios Condorcet espère être fixé dans les six prochains mois. Du côté du Capitole, pas de réaction à ce stade, il est encore trop tôt.

Une console d'époque, des enregistrements en analogique. Olivier Cussac conserve jalousement ce savoir-faire. © Radio France - Stéphanie Mora

"La maladie d'amour", "les démons de minuit" et même ... Goldorak enregistrés à Condorcet

"C'est là que j'ai fait mes premiers pas dans un studio!" à l'époque, le studio Condorcet est installé rue Condorcet à Saint-Michel (d'où son nom) depuis 1965 et celui qui en parle avec jubilation c'est Jean-Pierre Mader. Le chanteur de Macumba a 16 ans à peine "j'y ai enregistré un album de pop Occitane!" Le petit toulousain joue de la basse et croise, ébahi, Michel Sardou, Pierre Groscolas, Antoine, Mike Brant, Dick Rivers (dont le directeur artistique était un certain Alain Bashung)... Des stars qui fuyaient Paris et les studios des maisons de disques pour jouer dans un lieu indépendant à l'abri des regards. "A l'époque c'était chose rare dans l'industrie du disque" souligne Olivier Cussac. "Mais ce qui va faire la force et la légende de Condorcet ce sont ses créateurs. Deux toulousains : Jacques Cardona et le génial François Porterie, les gens de l'ombre" insiste Jean-Pierre Mader.

Dans les années 70, le studio a besoin d'espace et déménage rue Matabiau, dans une sorte de Loft. Francis Cabrel enregistre ses deux premiers albums et ouvre la voie à la jeune génération des chanteurs du Sud Ouest. Arrivent les années 80 : Mader , Images Gold explosent et sont tous passés par Condorcet. 1986 le studio déménage encore une fois, avenue de Lyon, son emplacement actuel. Ce que l'on sait moins, c'est que ce studio a aussi accueilli des légendes du blues et du jazz comme le guitariste Buddy Guy ou le vibraphoniste Lionel Hampton. C'est l'autre particularité des studios Condorcet que nous explique Olivier Cussac : "C'est une grande pièce qui peut accueillir jusqu'à 20 musiciens. Une pièce où on peut jouer ensemble et faire une captation très propre c'est plus si courant." Le studio Condorcet est un endroit hors du temps où l'on enregistre encore sur bande magnétique. Aujourd'hui Olivier Cussac créé toutes les musiques du studio d'animation toulousain TAT avec notamment le succès des As de la Jungle. Là encore, c'est un prolongement de l'histoire des murs et des enceintes de Condorcet car dans ce studio a aussi été enregistré le générique du célèbre dessin animé Goldorak.