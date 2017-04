Toulouse : un cinéma pour animer le quartier Borderouge

Ancien cœur maraîcher de Toulouse, les résidences et bureaux bâtis en quelques années ont fait de Borderouge une zone quasi dortoir, en manque de vie de quartier, surtout en semaine. La mairie vient de signer le bail pour y installer un cinéma l'année prochaine, une sortie de petit Utopia.

Borderouge, c'est pour les Toulousains le quartier-champignon par excellence : des lotissements et des immeubles ont poussé brutalement dans les années 2000 sur un terrain, au nord de la ville, jadis occupé par des fermes (dont la Borde Rouge, qui donnera son nom au quartier). Il a fallu attendre 2014 pour que les premières boutiques s'installent, 2015 pour voir émerger le centre commercial. Le quartier a bien une salle de musiques actuelles, le Métronum mais l'endroit, avec ses 120.000 spectateurs en trois ans, n'a pas la dimension populaire pour attirer les foules, les familles notamment. Lancé en 2008, le projet d'un cinéma devient enfin concret avec des travaux dès cet été et une ouverture mi-2018. Borderouge va vivre une nouvelle étape de sa jeune existence.

Borderouge est encore un quartier en pleine expansion, rempli de grues de chantier. © Radio France - Bénédicte Dupont

Borderouge, quartier-dortoir ? Les habitants ne sont pas d'accord

Mais les avis divergent si l'on habite le quartier ou si l'on y passe juste. Véronique par exemple habite Launaguet et ne vient à Borderouge que pour récupérer ses filles au métro "ils ont voulu faire quelque chose de moderne mais ça ne le fait pas. Cela ne me donne pas envie de venir le soir." Christopher, la trentaine, photographe, lui a choisi de s'y installer il y a presque deux ans. Il sera à deux pas du futur cinéma "Super, j'espère que ce sera un Gaumont! Non ? Bon je ferai avec !".

C'est un quartier qui bouge de plus en plus, notamment avec les marchés le week-end. Pour le reste, c'est moins animé c'est vrai, mais moi je suis heureux ainsi, le quartier est reposant — Christopher, un habitant de Borderouge

Les commerçants aussi ne peuvent qu'applaudir l'arrivée prochaine d'un cinéma autour de la place. Nathalie tient le tabac-presse, elle lâché son commerce à Ramonville en 2015 pour venir à Borderouge, elle ne le regrette pas. "Ici, c'est très familial. Et il y a aussi des bureaux qui s'installent. Au niveau des affaires, je suis pleinement satisfaite. Et j'ai la tranquillité en plus".

Le cinéma disposera de 3 salles et la déco s'apparentera à celle d'un pub irlandais. - SARL Borderouge Ciné

Un Utopia de Tournefeuille à Borderouge, en plus petit

Le bail à construction a été signé ce 10 avril entre la mairie et l'exploitant. La première pierre devrait être posée ce 1er juin en face de la place de la Maourine, à deux pas du métro, pour une ouverture mi-2018. Le Borderouge Ciné disposera de trois salles, 299 places, un bistrot "paysan" avec des produits locaux issus des circuits-courts et une salle pour les associations de quartier. Il sera en quelque sorte un petit Utopia, c'est d'ailleurs le même exploitant (Le Régent-Utopia constitué en SARL Ciné Borderouge) qui est chargé d'aménager le projet. Rien à voir donc avec les multiplexes type Kinépolis de Fenouillet ou Méga-CGR de Blagnac. Il s'agira d'une programmation "art et essai" avec quelques films grand-public, comme à Tournefeuille (quatre salles, pour 450 places).

Nous n'aurons pas la concurrence du Kinépolis de Fenouillet car nous sommes diamétralement opposés. C'est un multiplexe qui vend du pop-corn, qui passe des pubs, qui passe tous les films porteurs. Nous, nous aurons une petite lieu humain et chaleureux qui misera tout sur la qualité —Anne-Marie Faucon, co-fondatrice du réseau Utopia

En dehors des marchés du week-end, la place centrale (dite Carré de la Maourine) est peu vivante. © Radio France - Bénédicte Dupont

