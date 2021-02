Avec le Covid-19, difficile d'occuper les enfants pendant les vacances. L’office du tourisme de Toulouse propose une visite guidée de la ville rose avec un jeu de piste et un parcours ludique bien évidemment à la portée des enfants.

Toulouse : un circuit-énigme pour découvrir la ville rose avec petits et grands

Manon et sa famille scrutent attentivement le parcours

Des clubs de loisirs à l'arrêt, des centres aérés ouverts mais restreints par le Covid-19, des activités "indoor" fermées, il faut redoubler d'imagination pour que les enfants ne s'ennuient pas pendant les vacances. Pour cela, l'office du tourisme de Toulouse propose pendant les vacances et quelques samedis de l'année un circuit-énigme dans la ville rose. Un jeu de piste géant et un parcours ludique sur la place Capitole, le Couvent des Jacobins sans oublier les quais de la Garonne. Un parcours de deux heures sous le signe de la découverte du centre-ville.

Une sortie à faire en famille

Pour les petits et les grands, ce dispositif est un bon moyen de découvrir le patrimoine toulousain en s'amusant selon Eléna Bourdariès, guide conférencière à l'Office de Tourisme de Toulouse : "C'est une activité intergénérationnelle qui marche bien pendant les vacances scolaires. Il y a des questions, des charades, des dessins, sur les lieux que nous visitons. On fait tout pour amuser les enfants, c'est _une petite chasse aux trésors pour eux_" affirme Eléna Bourdariès.

Difficile d'occuper les enfants

Trouver des activités qui plaisent aux enfants est un véritable parcours du combattant mais Cédric et sa fille Manon ont trouvé le bon compromis : "Je voulais découvrir Toulouse et son Histoire. Ma fille voulait s'amuser et jouer dehors, elle était contente à l'idée de faire ce jeu de piste dans la ville".

Si vous avez raté la session de samedi dernier, l’Office du tourisme de Haute-Garonne propose un autre parcours découverte ce 27 février 2021 de 14:30 à 16:30. Informations et réservations sur hautegaronnetourisme.fr