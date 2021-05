Toulouse : un nouveau cinéma inauguré quartier Montaudran, à l'est de la ville

Avec 5 millions d'entrées par an dans les cinémas toulousains (chiffres 2019) la ville rose est une des villes les plus cinéphiles de France se plaît à rappeler le maire Jean-Luc Moudenc.

Le nouveau cinéma inauguré ce jeudi quartier Montaudran vise 400 000 entrées par an. Il est situé en bordure du périphérique face à la Halle de la Machine sur le trajet de la future ligne 3 du métro.

Projection laser et son 7.1

Les travaux se sont terminés alors que les Français se déconfinaient. Son directeur Benoit Dubost est impatient d’accueillir les spectateurs. Ce sera à partir du mercredi 2 juin, après sept mois d’arrêt des salles.

Après plus de 200 jours d'arrêt, ça tombe pile au bon moment. Les spectateurs auront une qualité de son et d'image optimum" - le directeur de l'UGC Montaudran

Plantons le décor : un vaste hall d’entrée, d'immenses portraits d’acteurs au mur : Jude Law, Mélanie Thierry, Vanessa Paradis et dans les salles une projection laser et une qualité de son 7.1.

Dans les couloirs du cinéma des portraits de Jude Law, Mélanie Thierry et Vanessa Paradis. © Radio France

Le cinéma refuse l’appellation de multiplexe, il se veut cinéma de quartier avec des salles allant de 114 à 345 places et une programmation éclectique du film d’auteur au blockbuster américain en version originale sous titrée. Benoît Dubost souhaiterait "connaître tous ses clients" et parle d'un "cinéma à taille humaine".

Une ombre au tableau peut-être, l’avenir le dira : le parking payant alors qu’à une poignées de kilomètre se trouve le vaste multiplexe de Labège et ses parkings gratuits.

Le cinéma vu depuis la Halle de la Machine. © Radio France - Pascale Danyel

La programmation pour l’ouverture au public le 2 juin : "The Father", "Tom et Jerry", "Les Bouchetrous", "Adieu les cons" et "ADN".

En offre d'ouverture la place adulte est à 8 euros jusqu'au 29 juin.