Toulouse, France

Construire la ville de demain. C'était l'objectif des robots qui ont défilé à la Cité de l'Espace de Toulouse ce samedi. Le site accueillait la 25ème édition des Trophées de robotique. 15 équipes de tout le sud de la France, des jeunes de 7 à 18 ans, venus d'écoles, de collèges, de lycées, de centres sociaux, d'associations et de maisons de quartiers. Sous les yeux de 1.500 visiteurs.

Le thème de la compétition cette année était "Robot Cities". Les participants devaient grâce à leur robot déplacer et empiler des cubes, ramasser des balles de ping-pong, éclater un ballon ou encore allumer un panneau lumineux sur une grande table de jeu. Chaque match duraient une minute trente.

La table de jeu où les robots s'affrontaient © Radio France - Stéphane Garcia

Un match, totalement scientifique explique Thomas, lycéen à Rodez. "Tout est fait maison, on a conçu le robot de A à Z, des plans au produit final. On a travaillé en groupe, on a divisé les tâches, certains ont même appris à souder et bricoler". L'aboutissement de six mois de travail détaille Laurent, formateur à Cahors. "Ils ont reçu le projet et les instructions en début d'année et depuis ils sont en quasi-autonomie sur les choix techniques. Ils viennent en plus de leur temps pour travailler".

La manette a été construite de A à Z par les lycéens © Radio France - Stéphane Garcia

De quoi donner des envies à certains, comme Thomas 13 ans : "Pourquoi pas de la programmation, devenir ingénieur. Ce qui est sûr c'est que ça donne beaucoup d'ambitions et ça encourage pour la suite". "Quand on voit en plus le travail proposé par des personnages plus âgées et plus expérimentés, on se dit qu'on ne peut que progresser" raconte Léo 14 ans, pourquoi pas dans plusieurs années un ingénieur en robotique.