Touquet : après les insultes, les organisateurs du festival demandent à Marc Rebillet de rembourser son cachet

"Macron dégage, Macron enculé !" Samedi soir, pendant son concert au Touquet Beach Music Festival, le chanteur franco-américain Marc Rebillet a visé le président de la République avec des insultes qui ne passent pas du côté de l'organisation du festival. Emmanuel Macron a fait une apparition le soir-même sur le site du festival, après le concert de Marc Rebillet.

"Un artiste en mal de notoriété" selon le maire du Touquet

Dans une vidéo publiée sur Instagram ce dimanche au lendemain du concert, le chanteur règle ses comptes. "Le directeur du festival a jeté un verre plein sur mon agent pendant le concert sur le côté de la scène, et maintenant ils veulent que je rembourse mon cachet alors que le concert a eu lieu", explique Marc Rebillet, depuis Barcelone où il joue ce lundi soir.

Si aucune plainte n'a été déposée par Emmanuel Macron, la polémique enfle avec la réaction du maire du Touquet sur Twitter. "Être artiste n’excuse pas tout, écrit Daniel Fasquelle. Marc Rebillet a dépassé les bornes hier à plusieurs reprises en insultant de façon gratuite et grossière le président de la République. Je demande aux organisateurs d’en tirer les conséquences et de veiller à ce qu’il ne soit plus invité." Le chanteur lui a directement répondu en commentaire : "Daniel, ne vous inquiétez pas. Il serait pas nécessaire de m'inviter au festival. Je n'accepterai pas."

Les organisateurs ont-il voulu couper le micro du chanteur ?

Contacté par France Bleu Nord, Daniel Fasquelle est amer. "Ce n'est même plus de l'art, c'est un chanteur en mal de notoriété incapable de capitaliser sur sa prestation. Le fait qu'il réponde quelques minutes après mon tweet montre qu'il essaye de faire monter la polémique !" Selon Marc Rebillet, les organisateurs ont tenté de couper son micro pendant son concert, ce que dément de son côté Le maire Les Républicains. L'organisation du festival n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.

Le chanteur, qui apparaît sur scène en boxer sur de la musique électronique, est un habitué des provocations. Lors d'un concert à Paris en 2019, il avait dédié une chanson aux gilets jaunes. "On a des trucs à demander au gouvernement ! Macron, dégage", avait hurlé le franco-américain. Lors d'un autre concert, il visait cette fois Donald Trump. "J'ai déjà insulté Emmanuel Macron sur scène", reconnaît le chanteur dans sa vidéo publiée sur Instagram. Marc Rebillet s'est fait connaître sur YouTube pendant le confinement.

Il jouera à Lille le 11 septembre, à guichets fermés

La tournée de Marc Rebillet continue, sur fond de polémique. Son concert à l'Aéronef de Lille le 11 septembre prochain affiche complet. Avant cela, il est attendu à Paris les 7 et 8 septembre ainsi qu'a Nantes le 10 septembre.