Tour de 80 mètres, artisans locaux : les cinq nouveautés du marché de Noël de Metz, qui débute ce vendredi

C'est le signe annonciateur que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas ! Le marché de Noël de la ville de Metz débute vendredi 18 novembre, après deux éditions perturbées par la crise sanitaire . Comme d'habitude, les 120 chalets seront répartis sur cinq sites : la place de la République, la place d'Armes, la place Saint-Jacques, la place Saint-Louis et la place de la Comédie. Mais il vous réservera quelques nouveautés, que France Bleu Lorraine vous présente.

Une tour panoramique de 80 mètres

C'est l'attraction-phare de l'édition 2022 du marché de Noël messin. À la place du parcours glacé, supprimé cette année en raison de l'augmentation des prix de l'énergie, la place de la République accueillera, en plus du grand sapin, une tour haute de 80 mètres, baptisée "City Skyliner", qui permettra aux visiteurs d'avoir une vue panoramique de la ville à 360°. Elle sera exceptionnellement ouverte jusqu'au 30 décembre, de 11 heures à 21 heures du dimanche au jeudi, et jusqu'à 22 heures le vendredi et le samedi.

Les artisans locaux mis en valeur

Dès la présentation du marché de Noël, le 29 septembre dernier , la mairie de Metz a affiché sa volonté de consacrer plus de place à l'artisanat local sur les étals. Ainsi, les petits artisans proposant des produits locaux bénéficient d'une réduction de 50% sur la location des chalets. Les commerçants alimentaires devront eux payer un excédent de 50% comparé aux loyers des années précédentes. Pour cette édition, la mairie assure que 55% des dossiers déposés pour des emplacements l'ont été par des commerçants et artisans mosellans, contre 41% l'an dernier.

Une durée raccourcie

Alors qu'il s'étendait habituellement jusqu'à la dernière semaine de décembre, le marché de Noël de Metz s'arrêtera cette année le 24 décembre, la veille de Noël. C'est une demande émanant de la préfecture de la Moselle, pour ne pas mobiliser trop de forces de l'ordre sur l'événement. Seules la grande roue et la tour "City Skyliner" seront ouvertes jusqu'au 30 décembre. L'entrée groupée pour ces deux attractions coûtera 8 euros.

Des dépenses d'électricité partagées

Cette année, face à la hausse des prix de l'énergie, les commerçants devront participer aux frais d'électricité de leur emplacement, branché sur le réseau public local. Cette participation s'effectuera sur la base d'un forfait. Les exposants devront déclarer la quantité de courant dont ils estiment avoir besoin pendant les cinq semaines du marché. La ville de Metz participera à hauteur de 60% du prévisionnel des dépenses. Les commerçants qui proposent des boissons seront contraints d'utiliser des gobelets réutilisables.

Moins de contrôles aux entrées

Après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, les contrôles sanitaires seront allégés cette année. Les différents marchés ne seront plus entourés de barrières. Certains seront donc réorganisés, comme celui de la place Saint-Jacques, pour améliorer la cohabitation entre commerçants sédentaires et temporaires. Finis aussi les contrôles systématiques des sacs à l'entrée des marchés. À la place, des contrôles aléatoires sont mis en place.

Les rendez-vous en plus

Deux événements bien connus des habitués du marché de Noël de Metz font leur retour : la rencontre avec le Père Noël et son lutin, et le Sentier des lanternes . Pour rencontrer les premiers, il faudra attendre le samedi 19 novembre. Ils seront installés, jusqu'au 24 décembre, place de la République, pour prendre des photos avec les enfants et leurs parents. Enfin, pour admirer le parcours aux figures lumineuses, il faudra se rendre au square Boufflers. Le sentier sera ouvert du 26 novembre au 30 décembre, de 17 heures à 20 heures, jusqu'à 21 heures les vendredis et samedis.