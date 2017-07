Tour de France 2017 : les "people" que vous pourrez croiser en Dordogne

Le Tour de France a débarqué en Dordogne. Et comme pour chaque étape, il y aura des "people", des VIP présents dans les villes départs et arrivées, à savoir Périgueux, Bergerac et Eymet. Voici la liste non exhaustive des personnalités que vous croiserez peut-être

Le Tour de France a débarqué en Dordogne. Et comme pour chaque étape, il y aura des "people", des VIP présents dans les villes départs et arrivées, à savoir Périgueux, Bergerac et Eymet. Voici la liste non exhaustive des personnalités que vous croiserez peut-être :

Les personnalités à retrouver en Dordogne :

Les cyclistes et les membres du Tour de France :

- Christian Prudhomme : c'est une évidence, le directeur du Tour sera bien là pendant trois jours en Dordogne. Il devrait visiter Lascaux 4, le centre international d'art pariétal ce lundi soir, avant de se rendre sur les villages départs à Périgueux et Eymet

Christian Prudhomme, le patron d'ASO © Radio France - yves renaud

- Raymond Poulidor : "Poupou" sera bien présent sur le village départ à Périgueux. L'actuel ambassadeur de LCL racontera sans doute de nombreuses anecdotes savoureuses sur ses tours de France, lui qui n'a jamais gagné la Grande Boucle, mais dont le palmarès est impressionnant (Tour d'Espagne, Milan San Remo, Flèche Wallonne, 7 étapes du Tour de France...). A 81 ans, il aime toujours autant le contact avec ses fans.

Raymond Poulidor au micro de France Bleu © Radio France

- Bernard Thévenet : l'ancien double vainqueur du Tour (1975 et 1977) sera notamment à Eymet mercredi dans le village départ

Bernard Thévenet, le directeur de course © Radio France - yves renaud

- Jean-François Bernard : l'ex coureur professionnel, aujourd'hui consultant pour France Info, sera sur les villages départs du Tour à Périgueux et Eymet. Il a remporté 3 étapes du Tour de France dans sa carrière et 4 étapes du Giro.

Jean François Bernard © Maxppp - Maxppp

Les responsables économiques et politiques :

- Pierre Gattaz : le patron du MEDEF sera sur le village départ de Périgueux. Il accompagnera le patron du MEDEF de Dordogne Christophe Fauvel. Il devrait être là entre 9h et 10h15

Pierre Gattaz en visite dans le Périgord © Radio France - Caroline Pomès

- Dominique Bussereau : l'ancien ministre des transports, actuel président du département de la Charente-Maritime, et président de l'Assemblée des départements de France sera là notamment sur le stand des départements de France

Dominique Bussereau © Maxppp - Maxppp

- Emmanuel Barbe, délégué à la sécurité routière au ministère de l'intérieur : il sera à Périgueux sur le village départ ce mardi matin.

Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière © Maxppp - Maxppp

Les acteurs et les chefs :

- Philippe Mesuron : l'ex participant à Masterchef 2010, aujourd'hui restaurateur à Cubjac animera un food bike où il préparera des spécialités à base de canard notamment avec des acteurs célèbres

Pierre Plassart, conservier chez Vilatte Plassart et Philippe Mesuron, masterchef © Radio France

- Antoine Dulery : l'acteur de Camping, qui joue aussi dans les Petits Meurtres d'Agatha Christie testera les spécialités cuisinées par Philippe Mesuron sur le food bike au village départ de Périgueux

Antoine Duléry © Radio France

- Alexandre Brasseur : le fils de Claude Brasseur testera aussi la gastronomie périgourdine sur le village départ de Périgueux

Alexandre Brasseur © Maxppp - Maxppp

- Zinedine Soualem : l'acteur que l'on a vu dans "Les poupées russes", le "démon de midi", "Bienvenue chez les Cht'is" goûtera aussi les spécialités du Périgord mais ce sera mercredi à Eymet