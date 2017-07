Tour de France 2017 : Mickaël Delage éliminé, ne roulera pas sur les routes de Dordogne

Le coureur périgourdin originaire de Ménesplet, Mickaël Delage attendait avec impatience l'étape périgourdine de ce tour de France entre Périgueux et Bergerac. Mais il s'est sacrifié hier pour son leader Arnaud Démare, et est arrivé hors délai. Sauf repêchage, il devrait être éliminé du Tour

Mickaël Delage ne roulera pas sur les routes de Dordogne pour la 10e étape du Tour de France. Le cycliste de la FDJ originaire de Ménesplet, tout près de Montpon a été éliminé de la Grande Boucle ce dimanche 9 juillet. Il s'est sacrifié pour son leader Arnaud Démare, et est arrivé hors délai. Une décision qui déchaîné la colère des supporters du coureur périgourdin sur les réseaux sociaux. "Arnaud Démare nous fait gagner. On ne l'abandonne pas quand il ne va pas bien" a déclaré Mickaël Delage au micro France Bleu de Fanny Lechevestrier.

"Arnaud Démare nous fait gagner. On ne l'abandonne pas quand il ne va pas bien" Michael Delage #TDF2017 — Fanny Lechevestrier (@fannylechevestr) July 9, 2017

Arnaud Démare le sprinteur de la FDJ, l'équipe de Mickaël Delage © Radio France - Antoine Balandra

Arnaud Démare complètement hors de forme, dès les premiers mètres de l'étape de haute montagne Nantua Chambéry. La FDJ a donc décidé de l'aider à tout prix, mais en vain. Trois coureurs, en plus d'Arnaud Démare ont roulé pour tenter de le hisser au sommet, mais sans réussite. La FDJ perd donc quatre coureurs d'un coup. "Ça fait partie du jeu. On sait que dans le Tour, on peut perdre des coureurs sur chute, sur maladie, C’est la course. Aujourd’hui encore on a voulu y croire, les gars ont travaillé à 100% mais ça n’a pas suffi. Hier je pensais qu’Arnaud avait souffert d’un coup de chaud mais ce doit être autre chose. Il va faire des analyses, il est nécessaire de comprendre," explique Marc Madiot le manager de la FDJ sur le site de l'équipe.

Marc Madiot : « C’est difficile, je suis fier de leur solidarité. Ils ont créé quelque chose pour demain, entre eux. » 🍀 #TDF2017pic.twitter.com/puvqkffRKT — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) July 9, 2017

C'est un énorme coup de massue pour les proches de Mickaël Delage qui avaient prévu de venir le soutenir au bord de la route ce mardi à Mouleydier. Un bus avait même été loué pour emmener tout le monde sur place.