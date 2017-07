TOUR DE FRANCE 2017 - Pierre Rolland : "Le maillot à pois, ça fait rêver tous les grimpeurs"

Le Tour de France prend de la hauteur, aujourd'hui. La 5ème étape, longue de 160 kilomètres, part de Vittel, direction La Planche des Belles Filles. Une arrivée en altitude, à 1.035 mètres. Le vainqueur de l'étape du jour devrait s'adjuger le maillot à pois ce soir.

Un col de 1ère catégorie, 6 kilomètres de montée avec une pente à 8,5% : bienvenue à La Planche des Belle Filles, première grosse difficulté de ce Tour de France 2017. Avec 20 points à prendre pour le classement de la montagne, le coureur qui gagnera l'étape partira très certainement avec le maillot à pois sur le dos demain matin.

Un objectif forcément dans la tête du grimpeur loirétain Pierre Rolland. En 2013, déjà, il avait tenté de remporter le maillot à pois, récompensant le meilleur grimpeur du Tour de France. Un maillot qu'il avait porté 11 jours, de la 2ème à la 6ème étape, puis de la 9ème à la 14ème. Il avait fini par le céder à Christopher Froome, futur vainqueur du Tour cette année-là. S'en était suivi une bataille acharnée lors des 3 dernières étapes dans les Alpes. C'est finalement le petit grimpeur Colombien Nairo Quintana qui s'était s'adjugé le maillot à pois en remportant la dernière étape de montagne.

Un changement de stratégie

Cette année, Pierre Rolland n'est plus le leader de son équipe. Il n'a pas la pression d'un bon résultat au classement général. Il vise plutôt une victoire d'étape. Alors forcément, partir dans les échappées et en profiter pour grappiller des points, il y pense. Rencontré en fin de saison dernière à l'Ile Charlemagne, il confiait ne pas vouloir viser le classement général cette année sur le Giro et le Tour de France : "Quand on ne joue que les étapes, on peut se permettre de faire une journée vraiment à fond, puis 2-3 jours tranquilles, et repartir à fond", expliquait-il. "C'est là qu'on se régale, qu'on peut ramasser une ou deux étapes et un maillot distinctif."

Une victoire d'étape sur le Giro fin mai

Cette stratégie de prendre les étapes au jour le jour lui réussit pour l'instant. Il a remporté deux belles victoires d'étape en montagne ces dernières semaines. Sur la Route du sud il y a deux semaines et demi, et surtout sur le Giro, le Tour d'Italie fin mai. Où il a d'ailleurs pris la 5ème place du classement de la montagne, à égalité de points avec un certain Nairo Quintana. Le Loirétain devrait donc appliquer la même stratégie sur ce Tour de France avec, pourquoi pas, un maillot à pois au bout de l'aventure. "Un rêve", confie-t-il cette semaine.