La course, longue de 181,5 kilomètres, traverse trois départements : l'Aveyron, le Tarn et l'Aude. Millau est ville-étape pour la sixième fois quand Carcassonne joue ce rôle pour la 10e fois... Les chiffres clés de cette 15e étape du Tour de France 2018.

La 15e étape du Tour de France 2018 partira de Millau ce dimanche 22 juillet, pour arriver à Carcassonne 181,5 kilomètres plus tard. Le tracé de cette course traverse les trois départements de l'Aveyron, le Tarn et l'Aude. Découvrez les chiffres clés de cette étape de la grande boucle.

Millau et Carcassonne, 6e et 10e fois ville-étape

Millau, ville-étape pour la sixième fois, est une commune de 23.000 habitants, dans le département de l'Aveyron qui en compte 280.000. Le dernier vainqueur dans cette ville est l'Espagnol Marino Lejarreta et c'était en 1990. À l'arrivée, Carcassonne, préfecture de l'Aude avec ses 47.550 habitants, et 367.000 pour le département. Ville-étape pour la dixième fois de son histoire, Carcassonne participait au premier Tour de l'après-guerre, en 1947, et le coureur cycliste français Lucien Teisseire y a obtenu sa seconde victoire d'étape.

Trois difficultés : une côte, un col et un pic

Trois cols et côtes jalonnent cette 15e étape du Tour. À neuf kilomètres du départ, la Côte de Luzençon avec une pente de 3,1 kilomètres à 5,9%. Au passage de l'Aveyron au Tarn, le Col de Sié, à 64,5 kilomètres du départ, impose aux cyclistes une montée de 10,2 kilomètres à 4,9% pour une arrivée à 928 mètres d'altitude. Enfin, la troisième et plus grosse difficulté de cette étape : le Pic de Nore, point culminant du tracé à 1.205 mètres et 140 kilomètres du départ. Situé dans l'Aude, ce sommet sera atteint par les coureurs après une ascension de 12,3 kilomètres à 6,3%.

Les chiffres du Tour 2018

176 coureurs

450 accompagnateurs

3.351 kilomètres sur 21 étapes, de la plus courte (la 17e, 65 km, entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan) à la plus longue (la 7e, 231 km entre Fougères et Chartres)

huit étapes de plaine et six étapes de montagne

26 cols, montées ou arrivées en altitude (deuxième, première et hors catégorie).

