Tour de France 2020 : dans la famille Mangeas, le frère, un dernier tour et puis s'en va pour le manchois

C'est aujourd'hui samedi 29 août que sera donné tout à l'heure de Nice le départ du Tour de France. Initialement en juillet la grande bouclé a été décalé de deux mois cause COVID. Hervé Mangeas, le frère du célèbre manchois Daniel, partira pour son 38e et dernier Tour de France.

Les 176 coureurs du Tour de France 2020 au départ tout à l'heure devront respecter les règles sanitaires. Mais ils ne seront pas les seuls. Les contacts avec les coureurs seront inexistants. Pas d'autographe, pas de selfie, pas d'accès aux bus des formations. Sur les sites des départs et des arrivées d'étape, le public devra rester à distance, derrière des barrières, à deux mètres du peloton. Quant au port du masque, la décision reviendra aux préfets des 32 départements traversés par cette 107e Grande Boucle.

Côté manchois à suivre : deux coureurs Mickaël Chérel et Benoît Cosnefroy et encore deux "Mangeas " dans la grande boucle, malgré le départ à la retraite du plus célèbre speaker : Daniel, reste son neveu mécano et son frère Hervé lui aussi speaker : "C'est toujours avec la même émotion et la même passion. Mon rôle c'est speaker information au niveau du public. J'informe les spectateurs sur le bord de la route. C'est doublé d'infos sécurité. Moi ce qui me plaît c'est la rencontre avec les gens et les régions c'est une sorte de carte postale."

Un dernier Tour de France

Ce 38e Tour de France sera pour le manchois Hervé Mangeas le dernier "l'année prochaine, je serais sur le bord de la route avec mon petit fils. Quand j'ai fait mon 1er Tour de France j'allais être papa, le départ était de Nice et là je retourne à Nice en tant que grand-père. La boucle est bouclée, je pourrais refermer mon livre Tour de France qui restera dans mon coeur. Un de mes meilleurs souvenirs c'est la victoire en 92 de Stephen Roche à La Bourboule où l'on ne le voit qu'à 100 m de l'arrivée sortir du brouillard et la victoire du local Thierry Marie aussi qui gagne une étape à Chalons-sur-Saône. Il avait le grand écran face à lui et avait l'impression de rêver".