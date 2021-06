Tour de France 2021 : comment circuler et se garer dans les Côtes d'Armor ce week-end

Les Côtes d'Armor reçoivent la deuxième étape du Tour de France 2021, entre Perros-Guirec et Mûr de Bretagne. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le stationnement, la circulation et les restrictions sanitaires dans le département.

Perros-Guirec

Le stationnement interdit en ville - du vendredi 25 juin à 20h au dimanche 27 juin à 20h

Esplanade de la Douane, Rue de la Douane, Quai de la Douane

Place Marcel GAUTARD

Rue Ernest Renan du n°18 à l’angle avec la rue Yves CONNAN

Rue Anatole LE BRAZ

Chaussée du Linkin, Place de Teignmouth, Boulevard du Linkin, Venelle du Linkin

Allée Florence ARTHAUD

Boulevard de la Mer, Boulevard CLEMENCEAU, Boulevard Aristide BRIAND, Boulevard Jean MERMOZ

Boulevard de la Corniche, Boulevard du Sémaphore, Boulevard des Traouiero

Contre allée du boulevard de la mer (entre la venelle du Linkin et la rue du Laurens)

La carte des restrictions de stationnement et de circulation autour de Perros-Guirec pour le départ de l'étape du Tour de France 2021. - Ville de Perros-Guirec

Le stationnement interdit le jour même - de 8h à 14h

Parc d’activité de Kergadic

Rue de Pleumeur Bodou

Route de Kroas ar Varen

Rue de Kervélégan (RD 6), Rue du Docteur LE MAT, Rue Ernest RENAN

Où se garer pour voir le départ ?

Parking 1 - situé rue de Kroas Lescop

Parking 2 - situé à l'espace d'activité de Kergadic

Parking 3 - situé rue de Pleumeur

Parking 4 - destiné aux camping-cars situé route de Pleumeur-Bodou à proximité du Complexe Sportif de Kérabram

La carte et la liste des parkings autour de Perros-Guirac à l'occasion du départ de la deuxième étape du Tour de France 2021. - Ville de Perros-Guirec

Les routes fermées - le village du Tour, du samedi 26 juin à 15h au dimanche 27 juin à 20h

Esplanade de la douane, Rue de la Douane, Quai de la douane

Place Marcel GAUTARD

Rue Ernest RENAN du n° 18 à l’angle avec la rue Yves CONNAN

Rue Anatole LE BRAZ, Rue Guy IGNOLIN

Place de Teignmouth

Boulevard du Linkin, Venelle du Linkin, Allée Florence ARTHAUD

Les routes fermées - le parcours du Tour, du samedi 26 juin à minuit au dimanche 27 juin 2021 vers 14h

Boulevard de la Mer

Boulevard CLEMENCEAU

Boulevard Aristide BRIAND

Boulevard Jean MERMOZ

Boulevard de la Corniche

Boulevard du Sémaphore

Boulevard des Traouiero

Les mesures sanitaires

Un pass sanitaire est exigé pour accéder à la zone de départ (port et Linkin), autour de la ligne. Le port du masque est obligatoire dimanche 27 juin pour tout piéton âgé de 11 ans et plus, dans la zone de départ de Perros-Guirec et dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par le Tour de France, à l’exception des plages.

Mûr-de-Bretagne

Où se garer pour voir l'arrivée ?

Vous venez de Saint-Brieuc, Guingamp, Corlay ou Quintin

Privilégiez les parkings L, M, N ou O

Vous venez de Rennes, Caulnes ou Loudéac

Privilégiez les parkings G, H, I, J ou K

Vous venez de Pontivy ou Vannes

Privilégiez les parkings G, H ou I

Vous venez de Brest, Carhaix, Rostrenen ou Gouarec

Privilégiez les parkings A, B, C, D, E ou F

La carte des parkings et des routes barrées le 27 juin, à l'occasion de l'arrivée du Tour de France 2021. - Ville de Guerlédan

Les routes fermées

RD 767 - Côte de Mûr (vendredi 25 juin à 8h - lundi 28 juin 18h)

Mûr - Pont Quémer / Le Bourg / rue du Lac (dimanche 27 juin - de 13h50 à 17h40)

RN 164 - Rond-point St-Gelven Rond-point St-Caradec (dimanche 27 juin - de 7h à 21h)

RD 35 - St-Hervé / Uzel / Le Quillio (dimanche 27 juin - de 13h50 à 17h40)

RD 76 St-Mayeux (dimanche 27 juin - de 14h10 à 18h)

RD 69 / 63 St-Gilles-Vx-Marché (dimanche 27 juin - de 14h10 à 18h)

Les mesures sanitaires

Un pass sanitaire est exigé devant le podium et autour de la ligne (côte de Mûr). Le port du masque est obligatoire dimanche 27 juin pour tout piéton âgé de 11 ans et plus, dans la zones d’arrivée de Guerlédan et dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par le Tour de France.