Tour de France 2022 : La Défense Arena accueillera le départ de la dernière étape

C'est une première pour Paris La Défense Arena. L'enceinte qui héberge habituellement l'équipe de rugby du Racing 92 accueillera les coureurs du Tour de France le 24 juillet 2022. La dernière étape de la 109ème édition de la Grande Boucle s'élancera de la Défense Arena a annoncé ce jeudi Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France à l'occasion de la présentation du parcours. Une dernière étape de 112 kilomètres qui se terminera comme chaque année sur les Champs-Elysées.

Cinq ans après le départ donné dans le stade Orange Vélodrome de Marseille, cette dernière étape partira cette fois d'un stade couvert. La Défense Arena, à la fois stade et scène de concert, peut accueillir 40.000 spectateurs. De quoi suivre le départ "confortablement installés", précise le communiqué. "“Nous sommes ravis et très honorés d'accueillir pour la première fois le Tour de France (...) Nous donnons rendez-vous à tous les franciliens pour célébrer cette ultime étape l’été prochain », écrit Jacky Lorenzetti, président du Racing 92 dans un communiqué.

Après la présentation des équipes et le passage de la caravane publicitaire, les coureurs s’élanceront depuis la pelouse habituellement foulée par les joueurs du Racing 92, précise le communiqué. Le peloton traversera ensuite le quartier d'affaires de la Défense, puis direction les Yvelines, avec un passage par Versailles notamment, avant de regagner Paris et l'arrivée sur les Champs-Elysées.

"Cette dernière étape, qui est la plus vue à l'international, sera une sorte d'ode à la capitale française et au Grand Paris", souligne Christian Prudhomme. "Ce sera une quintessence de la culture française, de l'histoire de la France aussi". Le 24 juillet marquera aussi le départ du Tour de France Femmes au pied de la Tour Eiffel. L'Ile-de-France sera à l'honneur de ce parcours en huit étapes, également dévoilée ce jeudi. La deuxième étape se déroulera entièrement en Seine-et-Marne, entre Meaux et Provins.