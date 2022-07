Tour de France 2022 : Sven Gillet, étudiant stéphanois, vit son rêve de "deuchiste" sur la Caravane du Tour

Elle fait partie des attractions du Tour de France, presque autant que le passage des cyclistes : la caravane et ses produits dérivés. Dans l'une des voitures Cochonou cette année, il y a Sven Gillet, un étudiant stéphanois.

À 21 ans, cet étudiant en génie mécanique n'a pas postulé sur la caravane Cochonou parce qu'il aime le saucisson. Sven Gillet est "passionné de 2 chevaux." Cela fait plusieurs années qu'il en avait envie, faire le Tour de France, dans celles de la marque de saucisson, "des 2 chevaux mythiques, ça fait 25 ans qu'elles sont sur le Tour de France, et pour les deuchistes c'est fou de pouvoir les voir de près et de travailler avec, c'est génial."

Des journées à rallonge, "de 6h30 à 1h du matin"

Mais Sven Gillet n'a finalement qu'assez peu de temps pour admirer les voitures d'anthologie. Ses journées s'étalent "de 6h30 à 1h du matin. Le matin on remplit nos voitures, on a une grosse caisse dedans qu'on remplit de saucissons, on remplit la voiture aussi avec des bobs. Ensuite on part faire toute l'étape, on distribue, et ensuite le soir, on lave les voitures pour le lendemain et ça recommence."

Ce qui frappe Sven, c'est l'enthousiasme que suscite son passage au bord des routes. "Je ne pensais pas qu'il y aurait entant d'engouement pour la caravane Cochonou." L'engouement, il est surtout peut-être pour les bobs Cochonou, que s'arrachent les touristes. "Dès qu'on voit des gens ils veulent un bob, tout le temps."

Sven Gillet va tâcher de satisfaire le maximum de gens à bord de la caravane Cochonou, jusqu'à l'arrivée de la Grande Boucle à Paris, le 24 juillet prochain. Et notamment dans la Loire : le peloton est de passage à Saint-Étienne du 14 au 15 juillet.