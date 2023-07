Tour de France 2023 : les agriculteurs creusois veulent marquer le coup avec une fresque géante

Ils voulaient marquer le coup. Pour le grand retour du Tour de France en Creuse, les agriculteurs creusois vont donc mettre le paquet. Ils viennent d'installer une fresque géante, au carrefour des départementale 10 et 941 sur la commune de Mérinchal, là où les coureurs du Tour passeront ce dimanche 9 juillet pour la neuvième étape de l'épreuve.

La fresque est composée de plus de 70 bottes de paille, sur plus de 30 mètres de long, avec un message simple inscrit dessus, "les agris 23". Juste en-dessous, un grand cœur réalisé avec des bottes enrubannées de film rose. Sans oublier le maillot à pois géant en tissu de plusieurs mètres, confectionné par des couturières, ainsi que la marque "l'esprit Creuse".

Les préparatifs de la grande fresque. © Radio France - Marius Delaunay

Des dizaines de bénévoles

Des dizaines de bénévoles se sont relayés pour tout mettre en œuvre, afin que tout soit en place le jour J. "Deux, trois coups de téléphone et ça y est, tout le monde vient", affirme Christian Arvis, le président de la FDSEA de la Creuse. "Il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes pour voir ce que l'on fait, et qui viennent donner un coup de main".

Il faut dire que l'engouement autour de la Grande Boucle est très fort cette année en Creuse. Le Tour n'était pas passé par le département depuis plus de dix ans, en 2011. Quant au dernier passage de la course par Mérinchal et ses environs, il faut remonter... Aux années 1950 selon plusieurs riverains !

Il faut plus de 70 bottes de paille pour réaliser la fameuse fresque. © Radio France - Marius Delaunay

Une fresque filmée à la télévision

La grande fresque réalisée par les agriculteurs creusois sera bien visible depuis le ciel, et c'est d'ailleurs le but, puisque les équipes de France Télévisions la filmeront en direct au moment de la course, lors du passage vers Mérinchal et ses environs. "On a donné les coordonnées GPS de son emplacement, tout est prêt", selon Christian Arvis.

Juste en face de la fresque, de l'autre côté de la départementale 941, un village des partenaires se tiendra également ce dimanche 9 juillet. Restauration, buvette, stands et jeux, tout un ensemble d'animations sera proposé toute la journée aux participants, au plus près de la course.