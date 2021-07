Tour de France : A Libourne, les habitants de la résidence Espace et Vie attendent les coureurs

Ils sont quelques uns à se regrouper dans la salle de détente pour regarder le Tour de France chaque après-midi. Les résidents de l'établissement pour séniors, Espace et Vie, attendent les coureurs avec impatience. Pour certains, c'est l'occasion de raviver quelques souvenirs.

A 98 ans, Robert est un ancien Libournais, comme il aime le dire. "Quand j'étais plus jeune, j'allais regarder le Tour de France dans les rues de Libourne. Je faisais du vélo, et un ami m'avait proposé de faire le Tour de Libourne" explique-t-il. Il était arrivé 17e sur 30. "C'est pas mal hein !" s'exclame-t-il. Alors le Tour de France, il ira le voir, au coin de la rue ce samedi, car il aime lorsqu'il y a de l'animation.

"Je ne manquerais ça pour rien au monde"

Assise un peu plus loin, Kathy est en face du téléviseur. Elle ne manque aucune image des cyclistes. "Je ne manquerais ça pour rien au monde". Son souvenir à elle date de l'Avant-Guerre. Avec sa famille, ils allaient observer les coureurs dans les cols des Pyrénées. "Le décor de la montagne, c'était magnifique".

La directrice d'Espaces et Vie, Géraldine Houël Billy est ravie de pouvoir offrir à ses résidents la possibilité d'aller au plus près du Tour cette année. "La mairie nous a proposé de réserver un espace sur le rond-point de l'Europe, entre Libourne et Saint-Emilion" explique-t-elle. Bien sûr, tous n'iront pas, certains préférant observer le départ de la course depuis leur balcon, puisque les habitations sont situées juste à côté.