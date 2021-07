Tour de France à Paris : comment assister au passage des coureurs sur les Champs-Élysées ?

Pour la première fois de son histoire, c'est la ville de Chatou, dans les Yvelines, qui accueille le départ de la dernière étape du Tour de France. Au programme pour les coureurs : 112 kilomètres à parcourir jusqu'aux Champs Elysées, avec un profil plutôt tranquille pour cette 21e et dernière étape de la 108e Grande boucle. C'est depuis l'île des Impressionnistes que la caravane ouvrira le chemin, avec un départ prévu à 14h. Les coureurs s'élanceront ensuite à 16h15, ils traverseront le département des Yvelines, puis celui des Hauts-de-Seine avant d'entrer dans Paris vers 17h40 par le quai d'Issy.

Le peloton empruntera ensuite le boulevard des Maréchaux, les avenues Jean Moulin, Denfert-Rochereau et de l’Observatoire, le boulevard Saint Michel, le quai des Grands Augustins, le Pont Neuf, le quai du Louvre et la rue de l’Amiral de Coligny. Les spectateurs qui souhaitent voir le passage du Tour le long de ces axes devront porter un masque de protection indique la préfecture de police de Paris.

Se présenter à l'avance avec un pass sanitaire

Les coureurs devront ensuite effectuer huit passages sur les Champs-Élysées, et il sera possible de les acclamer, mais un dispositif spécifique sera mis en place pour l’accès à la séquence finale sur l’avenue (et sur celle-ci seulement : la rue de Rivoli, la place de la Concorde et le quai des Tuileries seront fermés au public). La préfecture de Police mettra en place un périmètre de protection dès le début de la matinée et jusqu’au passage du Tour. Pour y pénétrer, il sera nécessaire de présenter le pass sanitaire, et il est recommandé aux spectateurs de se présenter sur place à l’avance pour maximiser leur chance d’entrer dans le périmètre, via six points d’accès (voir plan ci-dessous)

Les points rouges désignent les accès possibles pour le public, les points noirs ceux pour les riverains et les professionnels © Radio France - Préfecture de police de Paris

Dans ce périmètre, le port du masque, sans être obligatoire, sera recommandé. Les espaces situés à proximité immédiate de la ligne d’arrivée et du podium seront fermés au public pour éviter des regroupements de foule trop importants. Les riverains et professionnels travaillant dans le périmètre de protection pourront y entrer en différents points figurant sur le plan et sans présenter de passe sanitaire. Le musée du Louvre et le Jardin des Tuileries seront ouverts toute la journée.