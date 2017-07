Tour de France au Puy-en-Velay : succès populaire et retombées pour toute la Haute-Loire

Après trois jours de Tour de France au Puy-en-Velay, les commerçants et hôteliers de la ville et des environs ont commencé mardi à tirer le bilan des retombées liées à l'événement : "un immense succès populaire et économique" selon le directeur de l'office de tourisme.

Il était trop tôt mardi pour faire le compte précis du nombre de personnes passées par le Puy-en-Velay depuis dimanche à l'occasion des trois jours de Tour de France dans la principale ville de Haute-Loire. Mais de nombreux professionnels du tourisme et commerçants osaient la comparaison avec les fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau, qui se déroulent chaque année au mois de septembre pendant près d'une semaine et attirent 100.000 personnes au Puy-en-Velay.

Retombées immédiates et visibilité pour la ville

"Il faudrait vraiment être pisse-froid ou malhonnête pour trouver qu'il n'y a pas eu du monde, ça a été vraiment un immense succès populaire", commentait mardi le directeur de l'office de tourisme du Puy-en-Velay Jean-Paul Grimaud. Selon lui, l'affluence des trois jours de Tour de France, est comparable à celle des fêtes Renaissance organisées dans la ville, et qui se dérouleront cette année du 13 au 17 septembre.

Parmi les milliers de spectateurs venus au Puy-en-Velay entre dimanche et mardi, certains venaient de loin, il a donc fallu qu'ils se logent à proximité. Les hôtels du Puy-en-Velay étaient surtout occupés par les équipes des coureurs, les caravaniers et l'organisation du Tour (4.500 personnes), le public a donc trouvé des hébergements dans tout le département de la Haute-Loire, mais aussi dans la Loire. Certaines équipes cyclistes avaient choisi de s'installer à Saint-Étienne.

Les restaurateurs du Puy-en-Velay confient avoir "travaillé comme des malades", à l'image de Mickaël, serveur dans un café de la place du Plot, qui "n'avait pas vu autant de monde au Puy depuis longtemps". Bertrand, gérant d'une brasserie installée sur le boulevard du Breuil, c'est-à-dire sur la ligne d'arrivée et de départ des 15e et 16 étapes, estime avoir bien travaillé aussi pendant trois jours. Mais il pense surtout à l'après Tour de France : "il y a des retombées même à moyen terme, une visibilité extraordinaire pour la ville". D'ailleurs, selon l'office de tourisme du Puy-en-Velay constatait mardi un nombre important de demandes de renseignement de la part de potentiels futurs visiteurs de la Haute-Loire.

