Tour de France en Ille-et-Vilaine : une reconnaissance à vélo de l'étape Redon-Fougères

36 agents du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ont effectué à vélo mardi 1er juin une reconnaissance de la 4e étape du Tour de France 2021 entre Redon et Fougères, en Ille-et-Vilaine, qui se courra le 29 juin. Ces cyclistes aguerris ont effectué une reconnaissance technique du parcours.

Dans moins d'un mois, le Tour de France 2021 part de Brest et passe quatre jours en Bretagne. La grande boucle terminera son périple dans le grand-ouest par un contre-la-montre en Mayenne le 30 juin. Ce mardi 1er juin, 36 agents du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ont effectué à vélo la reconnaissance du parcours de la 4e étape du 29 juin entre Redon et Fougères, soit 154 kilomètres. En raison de la crise sanitaire, femmes et hommes sont partis en petits groupes.

Passion

Cinq femmes ont effectué une partie de l'étape entre Liffré et Fougères. Parmi elles, Kristell Hélary, 46 ans, chargée de communication. Cette ancienne cycliste professionnelle, ancienne championne de France cadette, arbore un beau maillot rose : "C'est vrai qu'on se dit qu'on ouvre la route pour les professionnels, c'est une certaine fierté". En fin de matinée, la chaleur monte. La deuxième partie de l'étape va se courir sous un soleil de plomb.

Effectuer cette étape par petits groupes, ça créé des liens. On aura des choses à se dire entre nous à l'arrivée à Fougères. - Kristell Hélary chargée de communication au Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Reprendre des forces à la pause de Liffré à mi-chemin de l'étape Redon-Fougères du Tour 2021 © Radio France - Loïck Guellec

Reconnaissance

Ces passionnés de cyclisme, qui ont plusieurs centaines de kilomètres dans les jambes depuis le début de l'année, sont aussi en reconnaissance technique avant l'étape. "Par exemple? une grille d'eau fluviale si elle est tournée dans le sens des roues du vélo c'est dangereux pour les coureurs. Les agents me signalent cela. Il faudra donc la mettre correctement", explique Christophe Tumoine, technicien routier en bureau d'études, "s'ils remarquent des endroits avec des gravillons et des nids de poule, on aura trois semaines pour intervenir".