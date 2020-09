Tour de France en Limousin : les meilleurs spots pour profiter du spectacle

Le Tour de France arrive en Limousin ce jeudi, avec la 12ème étape entre Chauvigny et Sarran qui rendra hommage à deux figures de la région : l'ancien Président Jacques Chirac et l'ancien cycliste Raymond Poulidor. Mais où voir la course au mieux ? On vous dit tout.

La 12ème étape du Tour de France est marquée ce jeudi par un double hommage à l'ancien Président de la République Jacques Chirac et à l'ancien coureur cycliste Raymond Poulidor, décédés l'an dernier, avec un passage dans leurs fiefs respectifs. Le peloton part ainsi de Chauvigny, dans la Vienne et arrive à Sarran, en Corrèze, avec un passage à Saint-Léonard de Noblat. Mais au-delà de ces deux points incontournables, quels sont les meilleurs endroits pour applaudir les coureurs au plus près ? France Bleu Limousin fait le point avec notamment d'anciens cyclistes professionnels Limousins, qui ont étudié de près le parcours de 218 kilomètres.

"Au sommet d'une bosse, ou même en milieu de bosse, c'est plus sympa" - Maxime Médérel

Originaire d'Ambazac, le haut-viennois Maxime Médérel connait parfaitement les routes empruntées par les coureurs sur cette 12ème étape du Tour de France, car il s'agit de ses routes d'entraînement, lorsqu'il était cycliste professionnel. En tant que spectateur, il relève deux points stratégiques pour profiter du spectacle : "Si on a envie de voir les coureurs passer plus lentement, entre guillemets, il y a la côte de Saint-Martin-Terressus ou bien à Eybouleuf où il y a aussi une partie montante."

La 12ème étape du Tour de France s'étend sur 218 km, entre Chauvigny, dans la Vienne, et Sarran, en Corrèze. - © A.S.O. Amaury Sport Organisation

De son côté, l'ancien cycliste professionnel corrézien Romain Feillu coche surtout la montée du Suc au May, avec sa pente à 7,7%. Il suggère de s'installer au niveau de la cabane de berger. "C'est très raide, je pense qu'il y aura des attaques et des offensives, donc une belle ambiance. C'est l'endroit où la route est la plus étroite, donc il y a moyen de voir quasiment les coureurs passer juste devant soi."

Cette côte risquant d'attirer beaucoup de monde, il vaut peut-être mieux s'installer ailleurs propose Claude Faymendi, le président du tour cycliste du Limousin. En fin connaisseur, il a aussi repéré la côte de Surdoux. "Elle n'est pas répertoriée, mais elle offre une visibilité assez lointaine pour les spectateurs." Plus encore, il estime que la côte de Lestards présente un intérêt tout particulier, _"_avec en plus la possibilité pour les spectateurs de se mettre à l'ombre et d'être beaucoup plus tranquilles."

Entre la côte de Lestards et le suc au May, il peut aussi y avoir du spectacle dans la traversée du village de Chaumeil. Le tracé devrait forcer le peloton à ralentir un peu, avec deux virages en épingle au niveau de l'église. "Je vois bien des coureurs se retrouver devant l'église parce qu'ils auront loupé cette petite route" glisse dans un sourire Claude Faymendi, en recommandant du coup de ne pas rester au milieu de ce carrefour stratégique !