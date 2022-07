Tour de France : l'arrivée de l'édition 2024 "probablement pas à Paris, plutôt à Nice"

L'arrivée du Tour de France 2024 pourrait changer de décor : exit les Champs-Elysées et place à la Méditerranée et la promenade des Anglais à Nice.

Les coureurs du Tour de France boucleront-t-ils la 110e édition sur les Champs-Elysées, comme il est de coutume, ou sur la promenade des Anglais? La ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra a émis cette hypothèse ce mardi au micro de France Info. "L'arrivée du Tour de France sera un petit peu anticipée et ne se fera probablement pas à Paris, plutôt à Nice", a-t-elle ainsi déclaré, pour éviter la "dispersion [des] forces de sécurité", avec la tenue au même moment des Jeux Olympiques dans la capitale.

Christian Prudhomme et la mairie de Nice temporisent

Le patron du Tour Christian Prudhomme s'est montré bien moins affirmatif. "A ce jour, tout reste à faire", a-t-il expliqué à France Info. "Le calendrier cycliste dépend de l'Union cycliste internationale (UCI), le Tour de France est le pivot, si on le bouge, on bouge tout le calendrier, donc on va attendre pour voir ça", a nuancé Christian Prudhomme. Quant au parcours, "il dépend du Tour de France et ça a toujours été comme ça". Il a reconnu toutefois "entretenir avec la ville de Nice les meilleures relations". De son côté, la mairie de Nice, joint par l'AFP, ne "confirme rien pour le moment".

Le président de la République Emmanuel Macron, dans un entretien accordé mardi au quotidien sportif L'Equipe, veut faire en sorte que "tous les évènements culturels ou sportifs qui se tiennent à cette période, comme le Tour de France par exemple, aient lieu soit avant soit après, pour ne pas mobiliser les forces de l'ordre". Les JO parisiens devraient mobiliser chaque jour, entre 7 000 et 11 000 policiers et gendarmes, ainsi que 20 000 agents de sécurité privés.