Tour de France : le département de Charente-Maritime dévoile les animations qui émailleront la course

Dominique Bussereau, le président de la Charente-Maritime et Stéphane Villain, vice-président, ont révélé ce lundi 15 juin, quelques-unes des animations qui émailleront le passage du Tour de France dans le département. Au programme il y aura notamment des événements en amont du Tour pour l'annoncer et pendant la course. Les élus voient dans ces manifestations une opportunité pour présenter une belle image de la Charente-Maritime au monde entier. Le département a aussi lancé un site internet pour suivre la course et savoir quand et où voir le peloton.

Tout commence dès le mois de juin avec un concours de photo sur instagram avec le hashtag #MonVéloELOPRENDLAPOSEEN17, entre le 16 et le 30 juin. Il faut : suivre le compte du département, poster une image d'une bicyclette dans un lieu emblématique de la Charente-Maritime. Un titrage au sort aura lieu entre les participants. Un vélo sera offert au gagnant. En juillet, quatre séances de cinéma en drive-in seront proposées. Vous pourrez regarder "La Grande Boucle", avec Clovis Cornillac, dans votre voiture.

Une tournée dans les villages

Durant les deux mois d'été, un camion du département va sillonner les routes de la Charente-Maritime. Tous les soirs, Jean-Marc Desbois s'arrêtera dans un village pour évoquer le Tour de France, son histoire, avec de nombreux jeux.

Une flottille de bateau pour accompagner les coureurs

Pendant le Tour, entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, une flottille de bateaux se rassemblera en mer, mais aussi sur les plans d'eau et sous les ponts. Le Train des mouettes se parera des couleurs de la Grande Boucle à Saint-Sulpice-de-Royan. Il arborera les portraits de treize cyclistes emblématiques du Tour de France, mais aussi treize paysages du département. Pendant les trois jours de présence de la course, l'hippodrome de Châtelaillon-Plage accueillera une fan zone avec des jeux et des cadeaux à gagner. Tout au long des trois jours, vous pourrez gagner de nombreux objets dérivés du département : porte-clef en bâches recalées, sacs en tissu recyclé aussi. La peinture qui ornera les routes est aussi éco-responsable et s'effacera avec la pluie.