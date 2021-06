Tour de France : le Tourangeau Cyril Lemoine sélectionné par son équipe B&B Hôtels

Il est "heureux comme un gamin". À 38 ans, et après quatre ans d'absence, Cyril Lemoine va disputer cet été son septième Tour France. Il fait partie des huit coureurs retenus par sa nouvelle équipe, la formation B&B Hôtels.

"Je vois ça comme une récompense des efforts accomplis cette saison", explique sobrement le Tourangeau, qui y va sans pression. "Avec l'expérience, on sait ce que l'on sait faire et quelles sont ses limites. Pour l'instant, je me ressource chez moi avec ma famille, mais dans quelques jours, quand j'irai voir les coéquipiers à l'hôtel, ça va monter un peu, c'est normal."

Une étape sur ses terres le 1er juillet

Choisi pour son rôle d'équipier modèle, de rampe de lancement au sprinteur Bryan Coquard, Cyril Lemoine sait qu'il aura peu de latitude sur l'étape entre Tours et Châteauroux, le 1er juillet, même s'il est sur ses terres. "Cette étape-là, on sait à 90% qu'elle ira au sprint. Donc on travaillera pour Bryan Coquard. Je n'offrirai pas un petit tour dans l'échappée mais ça fera plaisir de voir les amis et la famille sur la bord de la route. Je vais en profiter !" Car à 38 ans, il sait qu'il est "plus proche de la fin que du début".