Tour de France : les Castelroussins invités à décorer façades et jardins

Le Tour de France passera par Châteauroux, jeudi 1er juillet. La Ville lance un défi aux habitants : décorer façades et jardins pour accueillir le peloton de la plus belle des manières.

La Ville de Châteauroux veut se faire belle à un mois de l'arrivée de la sixième étape du Tour de France, jeudi 1er juillet. Des fanions aux couleurs des maillots distinctifs du Tour de France (maillot jaune, vert, blanc, à pois rouge...) ont déjà été affichés dans certaines rues du centre-ville. On peut aussi voir d'autres clins d’œil au cyclisme. Mais la municipalité lance aussi un jeu-concours pour les habitants.

Les Castelroussins sont invités à décorer leur extérieur, que ce soit la façade de la maison et/ou le jardin. La décoration se fait évidemment sur le thème de la Grande Boucle. Un bulletin de participation est téléchargeable sur le site Internet de Châteauroux Métropole. Il faut le remplir et le renvoyer avant le 21 juin. Ce sont ensuite des élus qui feront un classement des décorations les plus belles et les plus originales. Le gagnant remportera deux places en tribune pour l'arrivée du Tour à Châteauroux.