CARTE - Tour de France 2021 : les meilleurs endroits où voir la première étape en Bretagne

C'est le Grand Départ du Tour de France ce samedi 26 juin. Le peloton partira de Brest, direction Landerneau. 197,8 kilomètres de course où les fans de cyclisme auront la possibilité d'observer les coureurs. France Bleu a sélectionné pour vous les meilleurs spots.

Nos cinq spots préférés

Les hauteurs de Menez-Meur

Au-dessus de Saint-Cadou et Saint-Rivoal, le peloton sera à moins de 40 kilomètres de l’arrivée à Landerneau. C’est à cet instant, avant une longue descente vers Saint-Eloy et Le Tréhou, que la course va entrer dans le final : les équipes des grands favoris vont se "mettre en route". S’il reste des échappés à l’avant et s’ils ont réussi à prendre plus de cinq minutes, ils devront serrer les dents pour espérer atteindre les rives de l’Elorn avant la meute des loups du peloton.

Le passage de Locronan

Il se situe en début d’étape, après "seulement" 61 kilomètres. Menez Lokorn, la montagne de Locronan, ce sera la première côte de troisième catégorie du Tour 2021. A cette occasion, les coureurs qui visent le maillot à pois des premiers jours tenteront de grapiller quelques points. Locronan est un passage délicat car les rues empruntées sont étroites et les pavés nombreux. Il y aura donc un certain énervement chez les coureurs en ce premier jour.

Après le Pont de Térénez

Le fan de vélo se placera un bon kilomètre après le pont, sur la commune d’Argol, sur le D791. En effet, l’entrée en presqu’île et la remontée de la vallée de l’Aulne se font sur une route large, plutôt rectiligne et surtout très pentue ! Si d’aventure l’échappée dite matinale n’est pas encore partie, la bataille sera belle.

Saint-Michel et les Monts d’Arrée

140 km auront été avalés et il en restera moins de 60. Après Brasparts et avant de basculer vers le Mont-Saint-Michel, deux longues lignes droites en montée permettront de voir la course approcher à une vitesse raisonnable.

L’entrée dans Landerneau

Après l’entrée dans Landerneau et le passage de la voie ferrée Quimper-Brest, deux ronds-points seront à négocier avant une rue plus étroite. A cet instant, les trains des équipiers seront à la manœuvre pour placer idéalement leur leader avant la côte de la Fosse aux Loups. Le but est simple : rouler très vite, à bloc, pour ne pas se laisser enfermés. Et comme on dit, ça va frotter !

Quimper et ses nombreux virages

À quimper, le peloton risque de fortement ralentir à plusieurs endroits clé, notamment la montée des douves ou les deux virages en angle droit au niveau des quais. Grâce à notre carte interactive vous pourrez visualisez les meilleurs lieux pour bien observer les coureurs.

Les côtes du jour

S'il y a des endroits pour observer les coureurs, ce sont bien les côtes. Ils rouleront à un rythme plus lent que sur le plat. Plusieurs côtes joncheront le parcours. Au kilomètre 8,6, première entrée en matière pour les cyclistes avec une côte de 900 mètres à 5,1%.

Un peu plus loin, à 27.2 km, la côte de Rosnoën sera bien plus longue mais moins pentue puisqu'elle proposera 3 km à 4%. La côte suivante se situe à Locronan, à Menez Lokorn. Tout comme la première, sa distance est de 900 mètres, en revanche, les pourcentages attendront 9,3%.

Il faudra attendre Châteaulin au 115e kilomètre pour voir les cyclistes grimper la côte de Stang Ar Garront et ses deux kilomètres à 3,4%. 35 kilomètres plus loin, dans les Monts d'Arrée, la côte de Saint-Rivoal sera l'avant-dernière difficulté de la journée avec 2,5 km à 3.9%.

Enfin, le bouquet final et cette arrivée à la côte de la Fosse aux Loups à Landerneau. Les cyclistes en tête batailleront sur 3 km à 5,7% pour espérer remporter l'étape.