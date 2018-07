Marcillé-la-Ville, commune d'un peu plus de 800 habitants, participe au Grand Prix des Communes Gourmandes, organisé par les Galettes St Michel durant le Tour de France 2018. Le défi : les villages doivent réaliser la plus belle recette de cuisine à base de la célèbre galette.

Les coureurs cyclistes du Tour de France ont traversé le nord-Mayenne vendredi 13 juillet, lors de la 7e étape entre Fougères et Chartres. Ils sont notamment passés par Marcillé-la-ville, commune d'un peu plus de 800 habitants. Elle participe au Grand Prix des Communes Gourmandes, organisé par St Michel. En tout, 18 villages français sont en lice dans le concours, qui cette année a pour slogan : "La Galette, on n’en a jamais fait le Tour". St Michel met au défi les villages de réaliser la plus belle recette de cuisine à base de ses incontournables galettes St Michel.

Les habitants avaient décoré le village aux couleurs de la Grande Boucle, mais aussi de la poule, emblème de la marque des galettes St Michel. Le dessert "made in" Marcillé ? "La pomelette", confie Aurélie, la maman qui a confectionné la recette. "Vous avez en base de la galette écrasée avec du beurre salé, du fromage à tartiner avec de la crème fraîche et du sucre, et après des pommes cuites dans un sirop à base d'eau, de sucre et de pommeau."

La recette d'Aurélie, la pomelette © Radio France - Pauline Pennanec'h

Mais il n'y a pas que la recette qui compte ! Pour gagner, il y a d'autres critères : "La décoration du stand, la recette et les animations. Donc on est quasiment sûrs d'être dans les trois premiers de toute façon, voire les premiers !" explique Séverine, en charge de l'organisation.

Les enfants ont préparé des animations pour le concours de la galette St Michel #TourdeFrance2018pic.twitter.com/4kxoBr5WXz — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 13, 2018

"La plus belle commune depuis le début du Tour"

À l'arrivée du jury, les membres sont tenus de goûter la recette, mais aussi de tester les animations. Ils sont bluffés : "De façon incontestable, accueillis ici avec le folklore, les enfants, la préparation, l'ambiance du Tour", raconte Pierre Gautier, chef de marché pâtisserie chez St Michel. "C'est à n'en pas douter, la plus belle commune depuis le début, où on sent que vraiment, ils ont mis beaucoup d'énergie et d'attention pour préparer notre venue. Très bon produit !"

Mais les habitants de Marcillé vont devoir être patients. Ils n'auront le résultat qu'à la St Michel, le 29 septembre prochain. À gagner : des tablettes numériques.