À l'occasion de la huitième étape du Tour de France entre Dreux et Amiens, de nombreuses animations sont proposées au public en Normandie. Le peloton fait une incursion de près de 80 kilomètres dans l'Eure et 17 en Seine-Maritime. Les coureurs sont attendus vers 12h15 dans l'Eure.

Normandie, France

C'est l'évènement sportif annuel le plus populaire au monde. Le Tour de France fera son entrée dans l'Eure un peu après midi, mais la fête va durer toute la journée, voire un peu plus. Plusieurs communes se mobilisent.

Garennes sur Eure, porte d'entrée du Tour dans l'Eure

Le peloton devrait passer dans le village entre 12h15 et 12h18. La caravane publicitaire est prévue à 10h18. Le public pourra suivre la retransmission de l'étape sur le podium remorque.

9h00-16h00 Structures gonflables pour les enfants

10h18 Passage de la caravane

11h30 Retransmission du Tour

12h15 Passage du Tour

12h30 Départ de la promenade à vélo (2 kilomètres, silo Cap Seine)

12h30-14h30 Guinguette

12h45 Apéritif normand aux Sablons

L'accès aux départementales 16 et 62 sera fermé dès huit heures.

Bueil aux couleurs du Tour

La commune, traversée de part en part par le peloton, se met aux couleurs du Tour. La départementale 836 est décorée de ballons, de fleurs et de vélos. Les lampadaires du bourg sont agrémentés de roues de vélo avec des fleurs. Des maillots XXL ont été accrochés aux fenêtres de la mairie. Une arche gonflable sera installée par la société du Tour au rond pont du collège. Des personnages en bois grandeur nature sont installés sur le pont SNCF.

Breuilpont, Hécourt, Notre-Dame de l'Isle et Port-Mort

Des bornes géantes sont installées à l'entrée des villages. Le département de l'Eure distribue des kits de supporters et Seine Normandie Agglomération des tee-shirts aux couleurs du Tour. Malgré l'intense période des moissons, les agriculteurs de l'Eure ne sont pas en reste. La FDSEA27, soutenue par les Jeunes Agriculteurs de l'Eure, réalise une fresque géante à Hécourt, le long de la départementale 836. Le thème en est "des mains vues du ciel". Le résultat sera visible à partir de 11h30.

A Hécourt, la fresque des agriculteurs, un carré de 50 mètres, devrait être très visible du ciel © Radio France - Laurent Philippot

Musique et feu d'artifice à Pacy-sur Eure

10h30-11h30 Chants et musique de 21 jeunes européens du Centre international francophone normand

20h30-22h00 Concert du groupe de Jean Roch Waro

23h00 Grand feu d'artifice sur le site de l'entreprise Schneider Toshiba

Exposition d'une locomotive sur le site de la gare touristique de la Compagnie du Chemin de Fer de la Vallée d'Eure

BMX, DJ et gyropodes à Vernon

La ville de Vernon fait fort en créant pour l'occasion trois villages, qui portent chaque le nom d'un grand coureur cycliste : le village Jacques Anquetil, place du marché, le village Laurent Jalabert sur l'esplanade J-C. Asphe et le village Romain Bardet au parc des Tourelles, ouverts de 9h00 à 17h00.

Village Jacques Anquetil, place du marché

Écran géant pour la diffusion de l’étape

Show BMX

Show artistique Trial (à 11h, 12h et 15h) Place du Vieux René

Stands de producteurs locaux

Village Laurent Jalabert, esplanade J-C. Asphe

Toboggans aquatiques géants Aquaride Tour

Pédalos sur la Seine

Animations musicales toute la journée, en présence de DJ Barney

Le village Laurent Jalabert est ouvert le 14 juillet de 9h00 à 22h00 et le 15 juillet de 9h00 à 19h00.

Village Romain Bardet, au parc des Tourelles

Découverte des gyropodes

Animation vélos freestyle

Camembert et vin rouge à Pressagny l'Orgueilleux

La tradition remonte à 1889. Depuis cette date, la municipalité offre camembert et vin rouge en ce 14 juillet de 14h30 à 16h00. Et pour digérer, dès 16h00 et jusqu'à 22h00, vous pourrez esquisser quelques pas de danse au bal populaire organisé par le comité des fêtes.

Aux Andelys, des vélos mixeurs pour faire des smoothies

Aux Andelys, un village du Tour est installé place Nicolas Poussin. L'étape est retransmise sur écran géant et commentée par un speaker. 2 000 kits de supporters (lunettes de soleil, chapeaux, drapeaux, bonbons) aux couleurs du Tour sont distribués dans les commerces. Le magasin de la rue Marcel Lefèvre Aux Cycles du château est aussi de la partie. Roger Bardouil expose ses vélos et propose de faire des essais. Les produits du terroir sont aussi à l’honneur avec une dizaine de stands. Les visiteurs sont invités à pédaler sur des vélos mixeurs afin de réaliser un smoothie le plus vite possible pour pouvoir le boire. Ils pourront également tester leurs connaissances en participant au jeu Questions pour un lampion. Comme le jeu télévisé sur France 3, il faut répondre aux questions sur le Tour de France et le sport en général. Des produits dérivés seront à gagner.

Les enfants des écoles primaires et des accueils périscolaires sont aussi de la fête. Les écoles primaires vont réaliser des affiches sur le thème du Tour de France. Des cartes sur le thème du Tour et des valeurs du sport accompagneront les ballons qui seront lâchés le jour J sur la place Nicolas Poussin. Une fresque en mosaïque représentant un maillot et un coureur en bouchons vont être créés.

La ville des Andelys sera en partie bloquée pendant le passage du Tour de France. La route sera fermée de la rue Gilles Nicolle en haut de la côte de Feuquerolles, entre 9 h et 15 h.

Barbecue et escalade à Boisemont

Deux murs d'escalade, le "château de Normandie" qui est le plus haut d'Europe et un pommier sont installés dans la dernière commune de Seine Normandie Agglomération traversée par le Tour de France. Le midi, le comité des fêtes organise un barbecue et un grand écran permettra de suivre la course.