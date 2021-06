Tour de France : le double hommage du peloton à un ancien coureur tourangeau et breton

C'est histoire d'un coureur cycliste des années 60, vainqueur de trois étapes sur le Tour de France en 1961 (1) et 1963 (2). Guy Ignolin, né à Vernou-sur-Brenne en Indre-et-Loire a passé la fin de sa vie à Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor avant de s'y éteindre en 2011. Guy Ignolin est célébré dans les deux communes quasiment au même moment lors du passage du Tour 2021.

l'Avenue Guy Ignolin inaugurée en 2013 à Vernou-sur-Brenne - Pascale Lavallée

Guy Ignolin n'est peut-être pas aussi célèbre que Louison Bobet ou Jacques Anquetil dont il était équipier mais le hasard du parcours du Tour de France 2021 a bien fait les choses. Le peloton empruntera une rue et une avenue qui porte son nom et cela dans les deux communes. L'occasion pour les maires Erven Léon de Perros-Guirec et Pascale Devallée de Vernou-sur-Brenne d'échanger sur cette jolie histoire en forme d'hommage à ce "sans grade" de la grande boucle : "On a profité de cet événement de recevoir le Tour pour inaugurer une rue Ignolin, elle a d'ailleurs été le lieu du départ fictif de la 2e étape et en plus la 6e étape traverse sa commune natale c'est extraordinaire" explique Erven Léon le maire de Perros. "c'est inespéré" dit de son côté Pascale Devallée, "c'est une très belle histoire. Tout cela s'est fait naturellement", réunir ses deux villes de coeur lors d'une même édition du Tour de France, c'est incroyable".

Guy Ignolin a remporté 3 étapes du Tour de France 1961 (1) et 1963 (2) - Joëlle IGNOLIN MARCINIAK

De son côté Ginette Ignolin l'épouse de Guy, 84 ans est très émue, très fière aussi : "je suis si touchée que je me réveille la nuit, je me dis que ce n'est pas possible. De là-haut Guy doit se dire que c'est incroyable".

Ginette Ignolin qui a été invitée il y a quelques jours par ASO à suivre l'étape en voiture entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne. Quant aux maires des deux communes, ils ont promis de se voir bientôt et de s'échanger des produits du terroir que sont le Vouvray et le cidre !