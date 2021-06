Tour de France : un artiste crée des cerfs-volants jaune et blanc à pois rouge sur la plage de Nazelles-Négron

À 48 heures du passage du Tour de France, en Touraine, le 1er juillet, les initiatives pour animer cette journée se multiplient. Quand les agriculteurs taillent leurs bottes de foin en forme de vélo pour faire des belles images aériennes, Michel Gressier, lui, va créer des cerfs-volants jaune et blanc à pois rouge, aux couleurs des deux maillots distinctifs de la grande boucle.

Dans son atelier de Tours, l'artiste est branché sur sa machine à coudre quasiment toute la journée, depuis déjà un mois. Il enchaîne les brides et les reprises pour assembler 97 m² de tissu pour fabriquer ce qu'il appelle des bols, sa signature. "Ce sont en fait des grandes sphères qui donnent l'illusion d'un anneau, explique l'artiste. Je fais ça depuis plus de 30 ans car mettre de la couleur en l'air me passionne. Et quand la communauté de communes du Val d'Amboise est venue me chercher pour faire quelque chose en lien avec le Tour de France, j'ai dit oui."

Une fois terminés, ses deux cerfs-volants ressembleront à ça. L'un sera jaune, l'autre blanc à pois rouge. - Facebook de Michel Gressier

Le château d'Amboise en arrière-plan

Fabriquées en toile de spi, ces deux bols de 11 mètres de diamètre seront posés côte à côte sur la plage de Nazelles-Négron, un lieu qu'affectionne tout particulièrement Michel Gressier. "J'ai plusieurs coins sur la Loire où je m'amuse à mettre en place mes projets, des coins magiques. Et la plage de Nazelles-Négron fait partie de ces coins magiques. Quand vous avez le château d'Amboise en arrière-plan, c'est merveilleux. L'idée, c'est donc de mettre en place les bols quelques minutes avant le passage de l'échappée ou du peloton pour que les coureurs et les spectateurs en prennent plein la vue. Si en plus un hélicoptère passe, ce serait super."

Tenus par des sacs de lestage, les deux cerfs-volant s'envoleront sous la pression de l'air et petites turbines. L'un tournera dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre dans le sens inverse pour former comme un grand rouage. En plus de ses cerfs-volants, Michel Gressier réalise le pavoisement tout en jaune du pont de la Loire à Amboise.