Tour de France : un portrait géant de Jacques Chirac dans un champ de Treignac pour saluer les coureurs

Un portrait de Jacques Chirac XXL et totalement biodégradable. C'est ce que les coureurs du Tour de France, et les millions de personnes devant leur télé, verront en passant ce jeudi à Treignac en Corrèze.

On ne peut pas le rater. Il est bien visible de la route que le peloton du Tour de France va emprunter ce jeudi entre Chamberet et Treignac en Corrèze. Mais encore faut-il savoir ce que c'est. Car au sol, impossible de s'en rendre compte. C'est à la demande du Conseil départemental de la Corrèze que Pierre Duc, un artiste originaire du Jura, spécialiste du land art a réalisé un portrait géant de l'ancien président de la République dans un champ.

Un drone pour corriger les erreurs

Géant, c'est bien le mot : le dessin mesure 160 mètres de hauteur sur 240 mètres de largeur. Au dessus du visage de Jacques Chirac est écrit "ici c'est la Corrèze", en lettres de 17 mètres de hauteur. Pierre Duc part d'une photo et en tire un plan sur lequel il reporte des points de repère. Et c'est un géomètre tulliste, Laurent Lavigne, qui est chargé de transposer ces points sur le sol en plantant des fanions. "Comme les dessins des gosses, il y a un numéro par point. Il suffit de relier les bons points avec les bons numéros. Mais il y a 1.900 points" explique ce dernier. Pour se rendre compte de ce que cela donne et éventuellement corriger les erreurs, il n'y a qu'une solution : regarder le dessin du ciel. C'est ce que font Laurent Lavigne et Pierre Duc à l'aide d'un drone.

Pas de crayons mais des matériaux naturels

Pierre Duc réalise ses œuvres uniquement avec des matériaux naturels et biodégradables comme la chaux, la paille, les copeaux de bois etc. © Radio France - Philippe Graziani

Ensuite place au dessin proprement dit. C'est le principe du land art : tout est biodégradable. Pierre Duc n'utilise que de la sciure, du compost, de la chaux, de la paille, et bien sûr ici, hommage à Jacques Chirac oblige, des pommes. "Au lieu d'avoir des crayons on dessine avec ces matériaux" précise-t-il. Une démarche écologiste pour l'artiste qui souhaite que la nature reprenne ses droits rapidement. "Ici dans 15 jours l'herbe aura repoussé. Ce sera comme si il n'y avait rien eu". Un portrait éphémère donc que Pierre Duc n'aura pas le temps de regretter. Un autre portrait à réaliser l'attend déjà. Celui de Raymond Poulidor dans le Jura à Champagnole pour l'avant dernière étape du Tour de France.