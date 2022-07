Tour de l'Indre des Sports : Encore une dizaine de dates pour s'initier à 27 disciplines sportives

Depuis 2004, le tour de l'Indre des Sports anime toute la première moitié de l'été pour les touristes et les berrichons. Chaque année ce village des sports itinérant propose de découvrir gratuitement entre 15 et 27 disciplines sportives à chacune des 18 étapes du tour du département.

Les structures gonflables invitent au jeu, mais chaque stand est encadré par des pratiquants connaisseurs de la discipline © Radio France - Carl Dechâtre

6 d'entre elles sont déjà passées mais il en reste une douzaine à commencer par celle du jour (19/07), Buzançais.

Pas moins de 15 disciplines sont au menu : des sports collectifs ; Basket, Rugby, Foot, Handball et des disciplines individuelles ; Badminton, Boxe, Escrime, Golf, Judo, Tennis, Tennis de table et tir à l'arc sans oublier le cyclisme, ainsi que des jeux innovants ( comme des sports virtuels immersifs avec lunettes 3D et équipements de simulation)

Le E-ping (simulation virtuelle de tennis de table) fait partie des jeux innovants à découvrir, des sensations bluffantes... © Radio France - Carl Dechâtre

De nombreuses possibilités d'essais sont possibles l'idée étant de développer l'intérêt des futurs licenciés des clubs du département. Pour Yann Mony directeur de la maison départementale des Sports l'opération permet en s'y essayant de trouver beaucoup plus facilement son sport de prédilection "Le Tour de l'Indre, a permis d'avoir des gens qui se sont inscrits dans une démarche fédérale et qui ont même intégré l'équipe de France." Trouver son sport donc mais il arrive aussi que le sport trouve ses pratiquants et que grâce aux initiations des clubs se créent : "_L'année dernière, on a relancé l'escrime_. On a eu deux structures associatives qui se sont développées, une à Déols, une à Levroux".

L'opération se déroule jusqu'au 2 août cet été mais avec aussi une ultime date à la rentrée le 3 septembre prochain à Châteauroux pour une grande finale de toutes les disciplines présentées.

Tout est gratuit, il suffit d'inscrire son nom, son prénom à l'entrée pour accéder à n'importe quelle discipline © Radio France - Carl Dechâtre

Les étapes restante du Tour de l’Indre des Sports 2022 :

Tous les jours de 14h à 18h

Mardi 19 juillet : Buzançais , stade de la Tête-Noire

, stade de la Tête-Noire Mercredi 20 juillet : Mézières-en-Brenne , site de Bellebouche

, site de Bellebouche Jeudi 21 juillet : Saint-Gaultier , sur le parking du gymnase

, sur le parking du gymnase Vendredi 22 juillet : Argenton-sur-Creuse , au stade des Marais

, au stade des Marais Lundi 25 juillet : Le Poinçonnet , sur le parking du gymnase

, sur le parking du gymnase Mardi 26 juillet : Ardentes , au complexe sportif des Grands-Buissons

, au complexe sportif des Grands-Buissons Mercredi 27 juillet : Issoudun , au parc des Champs-d’Amour

, au parc des Champs-d’Amour Jeudi 28 juillet : Sainte-Sévère-sur-Indre , à la base de loisirs (et activités aquatiques à Pouligny-Notre-Dame)

, à la base de loisirs (et activités aquatiques à Pouligny-Notre-Dame) Vendredi 29 juillet : Aigurande , sur le terrain synthétique

, sur le terrain synthétique Lundi 1er août : Neuvy-Saint-Sépulchre , au stade de football (derrière le collège)

, au stade de football (derrière le collège) Mardi 2 août : La Châtre, au parc des sports

GRANDE FINALE :

Samedi 3 septembre => Plaine Départementale des Sports à Châteauroux (de14h à 17h)

Le programme complet est sur le site du département de l'Indre.