Tour de la Creuse à vélo : les cyclotouristes en quête de dépaysement se régalent

France Bleu a pédalé pendant cinq jours sur le tour de la Creuse à vélo pour partir à la rencontre des cyclotouristes qui empruntent cet itinéraire balisé de 322 kilomètres. Reliant notamment Boussac, La Celle dunoise, Crozant, La Souterraine, Bénévent l'Abbaye, Bourganeuf, Royère de Vassivière, Felletin, Aubusson, l'étang de la Naute ou encore Chambon sur Voueize, le circuit a connu une hausse de fréquentation de 38 % l'été dernier.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi EN IMAGES. Revivez la première étape de notre tour de la Creuse à vélo

Cette année, malgré la pluie, notre reporter-cycliste a croisé une vingtaine de vacanciers à vélo de tous les profils : familles qui tirent leurs jeunes enfants de 6 mois à deux ans en charrette, copines sexagénaires en vélo électrique, couple en tandem électrique, jeunes de vingt ans qui dorment au camping, quarantenaires qui bivouaquent...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

ECOUTEZ - Jeunes, retraités, familles... des profils très différents d'amateurs de voyage à vélo Copier

Découverte émerveillée de la Creuse...

La grande majorité ne connaissaient pas du tout la Creuse. Sur leur vélo, même quand il pleut, ils ont tous le sourire : "Le plateau de Millevaches est magnifique, on est ravis, on dirait un petit Canada !" souffle Marie, de Bayonne. Ils découvrent le relief vallonné : "On recommande à tous, aux débutants comme confirmés, c'est un très beau tour", s'enthousiasme Axel, Picard de 22 ans venu avec sa sœur Romane de 17 ans.A 67 ans, Martine grimpe sur son vélo électrique : "On se régale !"

ECOUTEZ - Les points positifs et négatifs du circuit Copier

Le circuit est bien balisé, même s'il manque des panneaux au niveau de trois ou quatre intersections. Il n'y a que de la route, sans piste cyclable mais avec très peu de voitures. Ici les cyclotouristes cherchent le dépaysement : "On a vu une pub dans le métro parisien, pour nous c'est un peu l'aventure parce qu'il n'y a pas grand chose en Creuse, ça nous a attirés", expliquent Aurélien, Titouan et Louis, la vingtaine.

à lire aussi EN IMAGES : les plus belles photos de notre tour de la Creuse à vélo

... et des inconvénients du tourisme rural

Tous recommandent chaudement le circuit. En revanche, ils soulignent souvent le manque de commodités : pas assez de campings, de boulangeries, de commerces et de restaurants ouverts. Ils pointent aussi le nombre restreint de réparateurs vélo : sur l'itinéraire, il n'y en a qu'autour de La Souterraine, Aubusson et Saint-Silvain-Bas-le-Roc.

ECOUTEZ - Marie a découvert la Creuse à vélo cet été Copier

Marie, quarantenaire qui habite Bayonne, résume : "J'ai déjà pédalé en Aveyron, il y avait plus de marché et de commerce ouvert, on pouvait se ravitailler tous les jours, là ce n'est pas le cas. Plus il y aura de services, mieux ce sera."