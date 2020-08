Son tour de Gaule Romaine va faire étape en Mayenne

Un mois à travers France, Suisse et Belgique pour mettre en valeur le patrimoine gallo-romain de façon pédagogique : c'est le but du "Tour de Gaule Romaine" qui a débuté ce lundi. Yannick Maillot, passionné et patron d'une entreprise spécialisée dans la médiation sur l'architecture antique, met à profit son été déconfiné pour organiser des actions dans différents sites et transmettre un bout de son savoir sur les réseaux sociaux. Parmi ses six étapes, il va s'arrêter au musée archéologique de Jublains le 20 août en Mayenne, un des plus importants sites antiques de l'Ouest.

Montrer la diversité du patrimoine

"L'idée, c'est d'aller à la rencontre des acteurs du patrimoine gallo-romain avec _une opération de médiation_, lance Yannick Maillot. La Gaule Romaine, c'est une mosaïque de peuple et il faut prendre en compte les spécificités locales, l'architecture, la culture de chacun. Il n'y a pas la même manière de construire les maisons ou même les temples, d'organiser les villes". Il s'agit pour lui de "mettre en avant la diversité des sites".

Loin du cliché du Gaulois souvent renvoyé par l'imaginaire d'Uderzo et Goscinny, "la Gaule narbonnaise par exemple, qui comprend l'Occitanie et la Provence actuelle, est beaucoup plus latine, explique Yannick Maillot. _La Gaule Aquitaine, Lyonnaise, ou la Belgique ont gardé des traces fortes de la période avant la conquête par Jules César_". Cet été en France, en raison de la crise sanitaire, est donc l'occasion de se pencher sur cette diversité.

Jublains, site bien préservé

Lorsqu'il s'est lancé dans ce projet, Yannick Maillot a contacté les différents sites pour proposer des actions de médiation. Jublains fait partie des six à avoir adhéré. "C'est un gros site avec le sanctuaire et les fortifications mises en place autour. Il y a un bel état de conservation, estime-t-il. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer un peu les élévations, même si les bâtiments sont en ruine, pour montrer comment ils se sont adaptés à la Mayenne pour la construction".

C'est au 1er siècle que Jublains devient capitale du territoire occupé par les Diablintes. 200 ans plus tard, la forteresse est créée. "On a cette _cité gallo-romaine qui a véritablement une empreinte sur le territoire_, explique Yannick Maillot. Elle a marqué les époques suivantes, avec des bâtiments qui ont laissé dans le folklore local et la dénomination des lieux une empreinte forte".

Miser sur la pédagogie et réseaux sociaux

"Le musée à Jublains fait beaucoup d'actions de médiation, la ville et le département se sont réappropriés le site pour le mettre en valeur", s'enthousiasme Yannick Maillot. Il compte ajouter sa petite pierre à l'édifice avec son atelier le 20 août. Depuis dix ans, il a tout le matériel pour donner vie à l'histoire en se basant sur l'architecture : "c'est une démonstration avec maquettes, des plans sur papyrus, des reproductions d'objets archéologiques, énumère-t-il. Ce genre d'intervention qui cible toute la famille peut permettre de mettre en avant le site".

En parallèle, il va profiter des réseaux sociaux, notamment ses pages Instagram et Facebook, pour partager au plus grand nombre ce patrimoine. "Une photo et une explication pas trop longue, à chaque passage dans un site, précise-t-il. Le but n'est pas d'être exhaustif mais de donner les informations principales et d'accompagner les gens pour leur faire découvrir des choses que peut-être ils ne connaissent pas".