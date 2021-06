Touraine : 5.000 spectateurs assis chaque soir pour la nouvelle formule du festival Terres du Son

France Bleu Touraine : vous attendiez de nouvelles directive pour voir quelle direction prendre avec Terres du son. Où en est-on aujourd'hui?

Pauline Ruby, coordinatrice du festival :On présente un nouveau projet qu'on a nommé "Midi Minuit par terres du son". Ça se déroulera toujours au domaine de Candé, à Monts, les 9, 10, 11, 13 et 14 juillet. Cinq soirées concerts en plein air, prévues pour le moment sous un format assis, et donc chaque soir, entre 19 heures et minuit, on pourra venir applaudir trois artistes, des têtes d'affiche ainsi que des découvertes régionales.

F.B.T : combien de spectateurs chaque soirs?

P.R : on attend 5000 spectateurs assis chaque soir sur cet espace. Il y a des gradins qui sont prévus, des chaises, et il y aura deux scènes qui joueront en alternance. On aura aussi des écrans géants de chaque côté pour permettre une bonne visibilité.

F.B.T : ça vous fait beaucoup de frais supplémentaires par rapport aux années précédentes?

P.R : Ah oui, complètement. On est sur une économie extrêmement fragile. C'est clairement un pari cet été, mais c'était pour nous essentiel de proposer une offre culturelle au public tourangeau, au public de la région, après presque deux ans passés sans grand chose. Mais c'est un pari. Il y a des dépenses comme les écrans géants que je viens de citer, les gradins, les chaises, les contraintes sanitaires qui sont compliquées, aussi. Et en termes de recettes, on doit face avec un espace réduit puisqu'on ne peut accueillir que 5000 personnes par soir quand on en accueille normalement 15 000.

F.B.T : Ca reste économiquement viable ou c'est vraiment, vous l'avez dit, un pari, une manière de continuer à exister, tout simplement.

P.R : Je pourrai répondre à cette question le 15 juillet. Entre la location de gradins, les écrans géants, on approche 100.000 euros supplémentaires. Mais à l'inverse, il y a des frais qu'on n'aura pas cette année. Ce n'est pas comparable à l'économie d'un festival classique. Par exemple, cette année, il n'y a pas de camping, donc en ne proposant pas de camping gratuit, on évite des frais supplémentaires. Même chose avec la restauration : cette année, on a fait le choix de ne pas faire la restauration nous-même. On fait appel à des Food-trucks. On est vraiment sur un nouveau projet. C'est pour ça aussi qu'on a changé de nom. On est sur une économie qui est fragile, mais qui est différente.

F.B.T : malgré tout, vous avez réussi à attirer beaucoup de grands noms

P.R : Oui, on est super content. Ça n'a pas été simple, puisque les tournées de tous les artistes ont été pas mal mises à mal. On a dû attendre que les tournées se confirment, mais on a réussi à sortir une belle programmation avec des artistes comme Grand Corps Malade, Pomme, Feu! Chatterton, Ben Mazué, Gaël Faye, IAM, Selah Sue ou encore Sébastien Tellier. Et puis, il y a aussi une grande place à la scène régionale.

F.B.T : et côté billetterie, ça se passe bien?

P.R : vous pouvez dès maintenant acheter vos billets sur notre site internet, On a mis en place des Pass deux, trois et cinq jours. Ils sont partis très, très vite, il en reste encore un petit peu et il reste des billets aussi pour tous les soirs, pour le moment.

F.B.T : vous pensez que ce sera complet tous les soirs?

P.R : ah oui,j'ai bon espoir. J'espère en tout cas. Le public réagit très, très bien. Je pense que les gens ont hâte aussi de retrouver la scène culturelle et on va permettre ça dans des conditions sanitaires optimum, pour rassurer les festivaliers.