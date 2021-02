Touraine : 5.000 spectateurs assis, "par sûr que ce soit faisable au festival Yzeures'N'Rock"

La ministre de la culture a tranché : si le contexte sanitaire reste le même, les festivals de l'été en plein air devront se limiter à une jauge maximale de 5.000 personnes, et toutes les spectateurs devront être assis à bonne distance les uns des autres. Avec 26.000 spectateurs accueillis en trois jours en 2019 à Yzeures-sur-Creuse, dans le sud-Touraine, Yzeures'n'Rock est un des gros festivals de l'été en Indre-et-Loire. Il repose entièrement sur des bénévoles.

Les organisateurs avaient réfléchi à trois hypothèses dans lesquelles le festival pourraient se tenir en aout 2021 : avec 2.500 personnes, avec 5.000 personnes ou avec 10.000 personnes par soir...mais aucune de ces trois hypothèses ne prévoyait des spectateurs assis. Sébastien Manuel, un des organisateurs, est donc assez dubitatif : "5.000 personnes assises devant Mireille Matthieu, pourquoi pas? Devant une compagnie de théâtre, ça va aussi. Mais 5.000 personnes assises devant des groupes électro qui font sauter tout le monde dans tous les sens...Je ne sais pas du tout si c'est possible. 90% des festivals de musiques actuelles ne vont pas avoir lieu parce que c'est trop compliqué. Déjà, il va falloir les trouver, les 5.000 chaises" explique Sébastien Manuel.

Vous imaginez, en plein air, mettre 5.000 chaises les unes à coté des autres, ou demander aux gens de venir avec?". Un des organisateurs d'Yzeures'n'Rock

"Je ne sais pas si c'est faisable pour nous. On va croiser les doigts et espérer que la situation évolue du bon côté d'ici le mois d'août. Si la ministre nous autorise au moins 2.500 personnes debout chaque soir, on peut offrir une belle programmation et trois soirs de festival".