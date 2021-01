Touraine : le Clos Lucé et le château d'Amboise, nouveaux décors du jeu vidéo le plus célèbre au monde

La finale du "Centre-Val de Loire Fortnite Tour" se déroule le vendredi 15 janvier à 20H au Clos Lucé, à Amboise. C'est l'aboutissement d'une opération lancée le 4 décembre dernier. Elle a permis à des centaines de milliers de joueurs de découvrir tour à tour les châteaux d'Amboise, de Chambord, de Chaumont et de la Valette. Les châteaux ont été reconstruits virtuellement pour servir de décor sur Fortnite, un jeu qui compte 250 millions de joueurs, dans le monde entier.

Le château d'Amboise modélisé pour Fortnite. - ©WSC Group

Les châteaux du Val de Loire déjà téléchargés par plus de 90 000 joueurs

Quatre soirs de décembre et janvier, deux joueurs de l'équipe d'E-sport tourangelle Solary ont testé sur leur web-TV une des cartes de château, en direct sous les yeux des milliers d'internautes qui suivent leurs parties de Fornite. Chaque monument a également bénéficié d'une brève présentation par Nota Bene, un youtubeur d'Indre-et-Loire dont la chaîne spécialisée dans l'histoire compte près d'un million et demi d'abonnés. A l'issue de ces sessions en direct, les plans de chaque site ont été mis à disposition des joueurs du monde entier : Plus de 90 000 amateurs les ont téléchargés pour tenter d'établir les meilleurs scores et participer à la finale, ce vendredi soir, dans le décor du château du Clos Lucé.

16 000 joueurs en trois semaines dans la reconstitution du château d'Amboise

La reconstitution du château d'Amboise est disponible sur Fortnite depuis le 18 décembre. Elle y sera encore pendant plusieurs mois, mais un nouveau public a déjà été touché, selon Samuel Buchwalder, chargé de la communication du château d'Amboise : "Ce n'est qu'un bilan provisoire, mais on peut déjà estimer que 16 000 joueurs ont joué sur la map, autrement dit la carte de la reconstitution du château d'Amboise. Pour un mois de décembre, c'est presque autant que ce que pourrait être la fréquentation par des gens avec un billet. Evidemment, ce n'est pas la même chose mais c'est significatif."

En fait, comme les responsables des autres châteaux, ceux d'Amboise misent sur l'avenir : "Malheureusement pour les sites culturels, cette opération est tombée à un moment où nous n'avons pas eu le droit d'ouvrir donc cette possibilité d'ouvrir virtuellement était très intéressante. Ca permet de s'adresser à des interlocuteurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en face de nous. Sur Fortnite, on s'adresse surtout à des gens de 15 à 30 ans dont c'est intéressant de proposer à ces gens-là de tourner leur regard vers un site de patrimoine. Ca peut leur donner le goût, peut-être, de venir voir ce qu'est la réalité du site".

Plus de 100 heures de travail pour modéliser chacun des cinq châteaux

La modélisation de chacun des cinq châteaux transformés en terrain de jeu sur Fortnite a demandé 100 à 150 heures de travail, grâce à des plans, des photos et des vidéos prises par drones. L'ensemble du projet coûte 82 000 euros (dont 57 000 payés par la région).