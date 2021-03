Touraine : les jardins du château de Villandry vont pouvoir rouvrir au public en avril

Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Dès le 1er avril, vous pourrez de nouveau visiter les jardins de Villandry. La préfecture d'Indre-et-Loire a autorisé la réouverture des extérieurs du château, fermés depuis fin octobre. C'est le premier site touristique emblématique de Touraine qui peut partiellement rouvrir.

Désherber les allées et planter le potager

Dans les 16 hectares d'extérieur (8 hectares de forêts et 8 hectares de jardins), les dix jardiniers préparent d'ors et déjà la réouverture. "On remet tout le jardin en état. Il faut qu'il soit vraiment prêt à accueillir les visiteurs, donc que les allées soient bien désherbées, les massifs bien griffés et taillés", explique Anthony Coué, chef d'équipe.

Sans oublier le potager : 30.000 plants de salades ont commencé à être plantés dans les neuf carrés, taillés au cordeau. "De la romaine verte, de la batavia, des feuilles de chêne vertes et rouges...", détaille le jardinier. "Pour l'instant, elles sont toutes petites, mais elles vont assez vite se développer".

Les terrasses offrent une vue d'ensemble sur les jardins de Villandry. © Radio France - Chloé Martin

"Une oeuvre d'art dans laquelle on se promène"

Les visiteurs pourront également admirer les poiriers en fleurs, ainsi que les myosotis, tulipes et narcisses qui fleuriront notamment dans les quatre Carrés d'Amour. "Les personnes qui viendront découvrir Villandry seront heureuses de se promener et découvrir toutes ces fleurs qui émergent", se réjouit Henri Carvallo, directeur et propriétaire des jardins et du château. "Ces jardins sont une oeuvre d'art dans laquelle on se promène".

Même si les jardins sont grands, il faudra s'y promener masqué et suivre un parcours balisé. "Dans un premier temps, aller sur les terrasses observer les jardins pour voir l'architecture d'ensemble, et progressivement, descendre vers le potager", expose le maître des lieux. Henri Carvallo espère maintenant pouvoir rouvrir l'intérieur du château. "On a ces très beaux jardins, mais qui sont en harmonie avec le château. C'est toujours une petite souffrance de ne pas pouvoir présenter l'ensemble".