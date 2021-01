Touraine : les librairies indépendantes ne désemplissent pas

Les librairies ont du succès ! Depuis leur réouverture, elles ne désemplissent pas à Tours. Les lecteurs sont au rendez-vous, comme Claire. "Je ne lis pas forcément davantage, mais j'achète plus de livres, notamment pour soutenir les libraires. Ce sont des livres que d'habitude j'aurais lus en me les faisant prêter ou à la bibliothèque", explique la jeune femme.

Le succès des librairies indépendantes

Et ils sont nombreux à faire le choix des librairies indépendantes. "Les clients sont plutôt militants, parce qu'ils ont envie de nous garder", remarque Stéphane Auroy. Le libraire à Imaginaute, une librairie spécialisée dans l'imaginaire, souligne également l'importance de la relation de proximité avec les lecteurs.

Que reste-t-il pour s'évader de cette grisaille quotidienne ?"

Les librairies bénéficient aussi de la fermeture des autres lieux de culture. "Que reste-t-il pour s'évader de cette grisaille quotidienne ? Seulement les ouvrages, ces voyages immobiles", note Stéphane Auroy. Le couvre-feu à 18h joue également. "On est beaucoup plus chez soi, donc on est plus porté, entre autres, sur la lecture", observe Joël Hafkin, directeur de La Boîte à Livres.

La littérature a le vent en poupe

La librairie a vu ses ventes bondir de 30% en décembre, sur les rayons littérature. "La BD a fait un boom incroyable, le livre de Riad Sattouf, L'Arabe du futur 5, a été un énorme succès, et on a vendu plus de 1.000 Prix Goncourt, ce qui est énorme", se réjouit Joël Hafkin.

Un tel engouement que La Boîte à Livres a dû embaucher dix salariés supplémentaires, le temps des fêtes de fin d'année. Et l'enthousiasme continue. Certains lecteurs font même déjà leurs stocks, au cas où il y aurait un troisième confinement.