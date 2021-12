Touraine : un Noël magique au pays des châteaux

De grandes pièces ornées de guirlandes, un sapin compilant 2000 décorations scintillantes... Depuis trois semaines, de grands châteaux de la Loire sont décorés et accueillent le public dans l'esprit des fêtes. Amboise, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches, Villandry, et Azay-le-Rideau participent à la 5e édition jusqu'au dimanche 2 janvier.

Une nocturne pour profiter des lumières

En temps normal, le château d'Azay-le-Rideau a déjà des airs de compte de fée : mais entre les sapins et les lumières, les petits yeux de Louise, 12 ans, s'émerveillent. "Il y a beaucoup de rouge, des lumières, de belles décorations... le château a l'air magique à la tombée du soir". Accompagnée de ses grands parents originaires de Saumur, c'est la première fois que Louise visite un château de la Loire.

Entre les sapins trônent de grandes tables garnies de nourriture en papier mâché peint et sculpté. Une décoration sur le thème de la gourmandise, comme l'explique Jacques-Buisson-Catil, administrateur du château. "Nous avons disposé des plats et des mets plus vrais que nature pour rappeler l'ambiance des fêtes. Il y a aussi de belles sculptures de pâtisseries, parfois plus hautes que les personnes qui les regardent !"

Ces sculptures sont un hommage à Antonin Carême, surnommé "le roi des pâtissiers, et pâtissier des rois" au 19e siècle. Ces grandes oeuvres représentent le travail de la génoise, du chocolat et du fruit confit.

Une aubaine pour attirer les visiteurs

Pour cette cinquième édition, le château espère attirer au moins 20.000 visiteurs, principalement originaires d'Indre-et-Loire. Les sites ont chacun choisi une date de nocturne, à retrouver ci-dessous.

- Château royal d’Amboise : le lundi 27 décembre (jusqu’à 20h / entrée jusqu’à 19h)

- Château de Villandry : le mardi 28 décembre (jusqu’à 20h)

- Cité royale de Loches : le mercredi 29 décembre (jusqu’à 21h)

- Château de Langeais : le jeudi 30 décembre (jusqu’à 20h).