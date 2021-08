En Ariège, la grotte de l'expédition Deep Time attire les touristes pour se mettre au frais

À Ussat, la grotte de Lombrives a réouvert ce jeudi 11 août après une fermeture causée par des chutes de gravillons. Et les touristes étaient au rendez-vous. Qu'ils fuient la chaleur ou bien pour visiter l'endroit où une équipe de scientifiques s'est coupée du monde pendant 40 jours en mars-avril dernier pour les besoins de la recherche, tous ressortent ravis. "À l'intérieur il fait 14 degré, c'est très agréable" commente Jonathan. "Je suis venue à cause de Deep Time et de l'expérience scientifique, ça rajoute une dimension en plus" explique pour sa part Maïté.

Escape game, concerts, un site vivant

La grotte n'est pas aussi figée que l'on pourrait croire. "Elle est chargée d'histoire mais nous continuons à l'écrire, explique Catherine Blasco, délégataire de la grotte. Nous y organisons des concerts, et aussi un escape game."

Le lac Akka, une des attractions souterraines de la grotte de Lombrives - Vicent Guinot

Avec 41.000 touristes l'été, la grotte de Lombrives est le quatrième site le plus visité d'Ariège.