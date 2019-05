Tourisme : "Avec les motards, on se comprend !"

Les professionnels du tourisme dans l'Yonne misent de plus en plus sur les motards, des clients curieux et épris de liberté. Un label créé l'an dernier dans le département vise à répondre à leurs besoins spécifiques.

Vézelay, France

L'Yonne fait les yeux doux aux motards. A l'occasion des "12 heures de Nevers Magny Cours", le championnat d'Europe d'endurance moto (qui se déroule du vendredi 24 au dimanche 26 mai), on s'intéresse à ces visiteurs sur deux roues. Des touristes souvent curieux, épicuriens et épris de liberté, que les professionnels du tourisme cherchent à attirer.

Du confort, un peu de place et quelques outils

L'agence départementale du tourisme a d'ailleurs lancé l'an dernier le label Etap'loisirs Moto pour attirer plus de motards en répondant le mieux possibles à leurs besoins précis. "On s'est rendu compte que les motards cherchaient vraiment des choses spécifiques : du relief, des virages pour prendre du plaisir en moto, mais aussi des hébergements adaptés. Il faut ranger les motos dans un endroit sécurisé, pouvoir les nettoyer ou faire de petites réparations, avoir aussi un endroit pour suspendre les bottes et les blousons et les faire sécher en cas de besoin", explique Anne Jérusalem, la présidente de Yonne Tourisme. "Et puis ils cherchent aussi un certain confort d'hébergement", poursuit l'élue du conseil départemental.

Pour le moment, une poignée seulement de prestataires du département ont fait les démarches pour obtenir ce label "Etap'loisirs Moto". Ils ne sont que 8, mais l'agence départementale du Tourisme invite tous les professionnels à adopter la charte "qui n'est pas très contraignante" rassure Anne Jérusalem.

Dans le gîte de Sylvie et Philippe, les motards sont comme chez eux !

Parmi ces précurseurs, il y a Sylvie et Philippe Clause, qui tiennent le gîte de Longrois à Vézelay depuis 5 ans. Ces retraités, eux-même motards, n'ont eu aucun mal à répondre aux besoins de ces clients particuliers. "Il leur faut un peu de place, quelques outils et un peu de confort pour se remettre de la route, notamment quand ils ont eu du vent ou de la pluie", explique Philippe Clause. "Ah, c'est vrai qu'en hiver, la cheminée est appréciée !", ajoute son épouse, qui a aussi du réaliser un petit guide des randonnées moto d'une journée à faire dans le coin. "J'ai laissé un petit catalogue dans le gîte, avec des circuits et des adresses pour trouver des pièces détachées aussi", explique Sylvie.

Le gîte de Sylvie et Philippe Clause peut héberger deux personnes. © Radio France - Delphine Martin

Philippe et Sylvie sont d'ailleurs heureux de recevoir des motards dans leur charmant gîte au milieu de la campagne. Ils ont l'impression de parler la même langue, de faire partie d'une même tribu. "Les motards ont un certain besoin de liberté. Et puis ils aiment leur moto ! Contrairement à bien des automobilistes qui ont une voiture parce qu'il faut bouger... les motards, eux, aiment leur moto. On a toujours quelque chose à se raconter. On s'engueule même parfois parce qu'on n'est pas d'accord sur les marques, sur ceci ou cela. On se comprend", explique Philippe.

Un certain pouvoir d'achat

Curieux, actifs, les motards fréquentent volontiers les bars et les restaurants. "Il ne faut pas généraliser, tous les motards n'ont pas les mêmes habitudes, mais souvent, ils viennent à plusieurs, ils se déplacent en bande de copains et ils ont un certain pouvoir d'achat", poursuit Anne Jérusalem.

S'ils sont obligés de voyager léger (et n'ont donc pas la place de ramener beaucoup de produits locaux), les motards ne rechignent pas, en général, à goûter sur place. Et c'est tant mieux pour les producteurs de l'Yonne.