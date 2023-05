Tourisme de mémoire : des records de fréquentation en mai au D-Day Experience de Carentan-les-Marais

A l'approche du D-Day et des commémorations du 6 juin 1944, les visiteurs étaient nombreux en ce week-end de Pentecôte sur les plages du Débarquement et les sites manchois liés à l'histoire de la Seconde guerre mondiale, notamment les musées.

"Certains habitués sont arrivés dès ce week-end, des collectionneurs, des passionnés qui viennent tous les ans", explique Emmanuel Allain, co-fondateur du D-Day Experience de Saint-Côme du Mont, un site qui mêle des parties muséographiques, un cinéma 3D et une attraction immersive avec un simulateur de vol à bord d'un avion qui a participé au largage des parachutistes américains en juin 1944.

Un engouement pour le tourisme historique

Cette affluence s'inscrit dans la durée. Depuis le début de l'année, la fréquentation est bonne. "En avril, on a fait plus que d'habitude et en mai, on a presque doublé le nombre d'entrées par rapport à 2022 ! Au week-end de l'Ascension, on était à 1200 visiteurs par jour. L'an dernier, on avait battu notre record de fréquentation, en faisant mieux que pour l'année du 75e anniversaire du Débarquement. Mais cette année s'annonce encore meilleure".

"Les ponts du mois de mai y ont contribué. Je pense qu'il y a aussi un facteur météo, cet effet du "tourisme vert" alors que dans le sud, il fait de plus en plus chaud. Et puis, bien sûr, l'engouement pour le tourisme historique qui ne se perd pas"