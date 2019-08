Tourisme : des nouveaux panneaux dans la Manche pour "booster" la fréquentation

La Manche veut être une destination touristique majeure en Normandie. Elle s'en donne les moyens avec le déploiement d'une nouvelle signalétique le long des routes. Plus de 80 sites d'intérêt touristique seront ainsi identifiés à terme.

Adopter des règles de signalisations applicables à tout le département : des règles cohérentes, homogènes et lisibles par les habitants et les touristes. C'est l'objectif du département qui a mis en place pour ce faire, un comité de pilotage. Une classification des sites a été déterminée suivant la fréquentation et la qualité des services offerts aux visiteurs (période d’ouverture à la visite, structure d’accueil, stationnement, outils de communication…).

Des coeurs pour signaler l'intérêt du site

Ainsi depuis décembre 2018, des panneaux signalisant des sites touristiques trois "coeurs" ont été installés, dans un premier temps aux abords des sites de l’espace historique, en prévision des festivités du 75e Anniversaire du débarquement : parmi ces sites, l’Airborne Museum à Sainte Mère Eglise, le Musée du Débarquement à Utah-Beach, le DDay Expérience à Saint-Come-du-Mont, les Batteries d’Azeville et de Crisbecq, ou encore le World War II à Quinéville. D’autres sites labellisés trois "coeurs" ont également bénéficié de cette signalisation touristique : la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin, le Zoo de Champrépus ainsi qu'Alligator Bay à Beauvoir.

Plus de 80 lieux mis en valeur

Très prochainement, de nouveaux sites verront installés des panneaux de signalisation : parmi eux, l’Abbaye du Mont Saint-Michel, le Musée Christian Dior à Granville, la Fonderie de cloches à Villedieu les poêles, ou encore le Musée maritime de Tatihou. Dès cette automne, commencera la signalisation des sites deux "coeurs", dont le planétarium Ludiver, le Château de Gratot ou encore l'Ecomusée de la Baie à Vains. L'installation des panneaux sur les sites 1 "coeur" interviendra dans le courant de l'année 2020.